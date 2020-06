Grupo JBS doa cestas básicas e equipamentos hospitalares

Todo auxílio de empresas para o poder público é mais do que bem-vindo e será imediatamente alocado ou distribuído.

Londrina é uma das cidades brasileiras escolhidas para receber doações do grupo JBS. Hoje foram entregues cestas básicas, além de equipamentos hospitalares e de proteção que serão utilizados em unidades de saúde municipais. As doações chegaram à cidade nesta sexta-feira em quatro carretas com os mantimentos e equipamentos, que somam 700 mil reais. O prefeito Marcelo Belinati fez questão de receber oficialmente as doações. Ao todo são cinco mil cestas básicas, 50 mil luvas vinílicas, oito mil máscaras de proteção e 50 macas.

“Agradecemos toda essa contribuição que irá nos auxiliar em duas frentes. A primeira, através dos equipamentos de proteção, que irão acrescentar mais duração ao nosso estoque de produtos, que já estava garantido para quatro meses. A questão é que não dá para saber quanto tempo a pandemia irá durar, então um reforço é muito bem-vindo. A segunda frente auxilia a amenizar as dificuldades impostas pela crise econômica e social, com as cestas que serão distribuídas imediatamente às famílias mais vulneráveis”, afirmou o prefeito.

De acordo com a secretária municipal de Assistência Social, Jaqueline Micalli, todas as cestas já têm endereço certo – vão diretamente para as residências de famílias cadastradas em programas sociais, e serão somadas a outras 22 mil cestas que o Município irá adquirir, para mais uma etapa de distribuição. “Ninguém deve buscar os CRAs. Sabemos exatmente onde as famílias mais necessitadas estão e vamos entregar na casa das pessoas. Precisamos evitar aglomerações, as cestas são muito bem-vindas e serão distribuídas da melhor forma possível para as famílias que estão em avaliação social”, garante a secretária.

Clóvis Guedes, diretor regional do grupo JBS, lembrou que os itens de doação foram selecionados por um Comitê que identifica as necessidades de cada município. Em Londrina, a intermediação foi feita com as secretárias municipais de Saúde e Gestão Pública, que apontaram sugestões. A diretora da secretaria de Saúde, Daniela Zampar, explica que as luvas e máscaras irão para as UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) e que as macas terão o mesmo destino, além de compor os equipamentos do SAMU.

Desde o início da pandemia, diversas ações sociais foram realizadas pela JBS com o intuito de oferecer suporte no combate, prevenção e enfrentamento ao novo coronavírus. Já foram entregues mais de 200 toneladas de produtos entre alimentos e itens de higiene e limpeza, além de 85 mil itens para Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e uniformes para trabalhadores da saúde e de limpeza urbana.

A estimativa é de que aproximadamente 500 mil pessoas já tenham sido beneficiadas pelas ações. A JBS é uma das líderes globais da indústria de alimentos e conta com mais de 240 mil colaboradores – no Brasil são 130 mil, sendo a empresa uma das maiores empregadoras privadas do país. De acordo com a empresa, as doações servirão para três frentes no País: saúde pública, ação social e apoio à ciência. A expectativa é de que 162 municípios e 17 Unidades da Federação serão beneficiados

