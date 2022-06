Grupo Muffato abre seleção para mais 80 vagas na Muffato Foods, em Cambé

As oportunidades são para início imediato e candidatos sem experiência também podem se inscrever.

Já está aberto o cadastro para pessoas de Londrina e região, interessadas em trabalhar na processadora Muffato Foods, em Cambé. São 80 novas oportunidades de emprego para trabalhadores com ou sem experiência, desde que tenham mais de 18 anos. O candidato só precisa estar com os documentos pessoais em dia (carteira de trabalho, RG e CPF). O cadastramento deve ser feito exclusivamente pela internet, no site: https://grupomuffatovagas.gupy.io/jobs/2078115

No dia 13/06, os inscritos receberão outro link, que deverão acessar para fazer o agendamento das entrevistas, que serão presenciais, no dia 14/06, no SENAI - Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial de Londrina – na rua Belém, 844.

Em caso de dúvidas para preencher o cadastro ou marcar a entrevista, o candidato pode ligar no número (43) 3174-8800 e pedir para falar com o RH, que o auxiliará.

Existe previsão de início imediato e todos os aprovados passarão por treinamentos técnicos operacionais, comportamentais e de atendimento. A empresa fornece transporte fretado. As vagas são para auxiliar de produção, auxiliar de desossa, desossador, refilador, auxiliar de expedição, auxiliar de embalagem, auxiliar de higienização e operador de máquinas.

Documentos exigidos: Carteira de Trabalho, RG e CPF.

Resumo do processo: Primeiro é preciso preencher um cadastro on-line. Após conclusão do cadastro, candidatos recebem um link para agendamento da primeira entrevista. Aprovados na primeira entrevista serão convocados para a segunda entrevista com gestor da área específica. Aprovados na segunda etapa passarão por treinamento antes de iniciarem o trabalho.

Sobre a Muffato Foods

Traz um novo conceito no processamento, fatiamento, transformação e embalagem de alimentos. Os produtos são manipulados por máquinas, com embalagens de última geração em atmosfera modificada, que garantem mais controle na qualidade e maior durabilidade dos alimentos. Com tecnologias de ponta, permite maior variedade, padronização e qualidade dos produtos comercializados. Os processos seguem todos os protocolos internacionais de food safety, com assepsia semelhante à adotada em centros cirúrgicos.

Sobre Grupo Muffato

O Grupo Muffato é o número um do Paraná e está entre as maiores redes varejistas do país. São 82 lojas entre varejo (Super Muffato) e atacarejo (Max Atacadista), dentre outros serviços. A rede atua em 31 cidades do Paraná e interior de São Paulo com 19 mil colaboradores diretos e mais de 10 mil empregos indiretos.

Livia de Oliveira/Asimp