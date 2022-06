Grupo Sallus recebe Medalha Ouro Verde, nesta quarta

Nesta quarta-feira (22), às 20 horas, representantes do Grupo Sallus – Saúde Londrina União Setorial – vão receber a condecoração Medalha Ouro Verde, em cerimônia realizada na Câmara de Vereadores de Londrina.

O projeto é do vereador Jairo Tamura e reconhece o trabalho realizado pela governança do setor da saúde, desde 2009, que atua de forma estratégica para o desenvolvimento do setor por meio de ações de inovação. A medalha é prevista pela Lei 12.835 e concedida a instituições e empresas que tenham se distinguindo pelas atividades trazendo benefícios para a comunidade londrinense.

Asimp/Sebrae/PR