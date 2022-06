Guarda Municipal vai receber veículo destinado pelo deputado Cobra Repórter

O vice-líder do Governo, deputado estadual Cobra Repórter (PSD), informou que na quarta-feira (15), a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Urbano, por meio do Paraná Cidade, autorizou a licitação para aquisição de um veículo utilitário tipo pick up, para o município de Londrina.

“Este veículo será encaminhado para a Guarda Municipal, conforme compromisso que assumi com o secretário de Defesa Social de Londrina, o coronel Pedro Ramos, no ano passado. O veículo tem o valor inicial de R$ 298.030,00 e servirá para reforçar a estrutura da guarda municipal, em especial na zona rural. A Guarda Municipal de Londrina faz um trabalho muito bom na cidade”, reforça cobra Repórter.

Meire Bicudo e Veruska Barison/Asimp