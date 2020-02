Hackathon da Sergipe é tema de reunião com vice-governador do Paraná

O vice-governador do Paraná, Darci Piana, recebeu ontem (18), em seu gabinete no Palácio Iguaçu, em Curitiba, assessores do deputado estadual Cobra Repórter (PSD) que acompanharam integrantes do Núcleo Nova Sergipe. Eles apresentaram ao vice-governador o hackathon da Sergipe e pediram apoio para a realização do evento.

De acordo com Angelo Pamplona, diretor comercial da Associação Comercial e Industrial de Londrina (Acil) e integrante do grupo gestor, a ideia é reunir 60 participantes de 29 a 31 de maio deste ano, no Sesc Cadeião. Eles serão desafiados a resolver problemas específicos da Sergipe relacionados ao trânsito, sinalização, acessibilidade, entre outros.

“Essa iniciativa do Núcleo é fantástica na minha opinião, pois as três melhores ideias serão premiadas e colocadas em prática para garantir mais comodidade aos clientes e, consequentemente, vão incentivar novas startups dando desta forma apoio aos jovens empreendedores”, disse o deputado estadual Cobra Repórter (PSD).

A Sergipe é uma tradicional rua de comércio de Londrina e possui atualmente 213 lojistas. O Projeto de Revitalização da Nova Sergipe começou em outubro de 2009. O deputado Cobra Repórter é autor da lei estadual que inseriu o Dia da Sergipe no Calendário Oficial de Eventos do Estado do Paraná. Ele é realizado anualmente no terceiro sábado do mês de setembro. O Dia da Sergipe do ano passado reuniu mais de 30 mil pessoas na mais tradicional rua de comércio popular do centro de Londrina.

Também participaram da reunião desta terça-feira os demais integrantes do Núcleo Nova Sergipe: o presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Londrina (Sincoval), Ovhanes Gava, o comerciante, José de Souza, e a diretora do Sesc Cadeião, Patrícia Sugeta.