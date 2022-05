História da TV e do rádio em Londrina ilustra viaduto da Avenida JK

Ação faz parte do Programa Caminhos do Graffiti, realizado pela Prefeitura em parceria com o Coletivo CapStyle e Associação Londrinense de Circo

Mais um viaduto de Londrina tornou-se um ponto turístico para a cidade. No último domingo (15), artistas e alunos do Programa Caminhos do Graffiti, realizado pela Prefeitura em parceria com o Coletivo CapStyle e Associação Londrinense de Circo, levaram a arte de rua para o viaduto da Avenida Juscelino Kubitschek que cruza a Avenida Dez de Dezembro.

Este foi o sexto viaduto contemplado pelo programa, que é inédito em Londrina e teve início no mês de fevereiro. Além de grafitarem sete estruturas na Dez de Dezembro, os artistas também conduzem oficinas de formação para jovens. E, dentre os 20 alunos, dez contam com bolsa de incentivo, no valor de R$500, para que possam permanecer no programa e participar de todas as atividades.

O tema desta etapa do Caminhos de Graffiti foi a história do rádio e TV em Londrina. Na condução dos trabalhos, esteve o artista Tadeu Roberto Fernandes de Lima Junior, mais conhecido como Carão, um dos fundadores do Coletivo CapStyle. Participando como artista convidado, veio a Londrina o chileno Rotka, que atualmente reside em São Paulo.

Agora, quem passar pelo viaduto da JK sobre a Dez de Dezembro vai reconhecer o Palhaço Picolino, que foi uma das principais atrações da TV Coroados por quase 30 anos e era interpretado pelo artista circense Ricardo Queirolo, já falecido. Os grafites também retratam uma câmera de TV e um micro system portátil, ambos em modelos de décadas atrás, e notas musicais.

Segundo Carão, as atividades executadas por meio do Caminhos de Graffiti estão formando uma nova geração de artistas para a cidade. Além de participarem dos encontros teóricos, os alunos dão apoio na pintura dos viadutos. “As oficinas foram muito legais de ministrar. Como já era a sexta semana, eles já estavam bem desenvolvidos no tema e, agora, estão preparados para pintar livremente, sem os nossos olhos”, citou.

O artista acrescentou que os integrantes do CapStyle estão muito satisfeitos por participarem desse programa, em parceria com a Prefeitura e a Associação de Circo de Londrina. “Esperamos poder fazer em outros pontos da cidade, já que Londrina tem bastante viadutos. Agora entramos na reta final, e na próxima semana finalizaremos este projeto pintando as pilastras do elevado na rotatória do shopping Boulevard, completando assim os sete viadutos”, adiantou.

O tema da próxima e última etapa do programa será a diversidade. As oficinas serão todas no viaduto, próximo à rodoviária, entre os dias 23 e 27 de maio. Devem participar 12 grafiteiros.

O presidente da Associação Londrinense de Circo, Paulo Líbano, destacou que este programa é o primeiro em que a Prefeitura aporta recursos diretamente para um projeto cultural de grafite. “Um dos resultados dessa ação é que o grafite está ganhando um espaço muito amplo na cidade, desmistificando o preconceito que muitos ainda têm. E a repercussão está sendo ótima, acredito que vai abrir portas para novos projetos. É um avanço muito grande para Londrina, além de dar o devido reconhecimento a esses artistas que estão aqui, mas tem renome internacional”, frisou.

O projeto Caminhos de Graffiti recebe patrocínio da Prefeitura e foi selecionado por meio do Edital n° 007/2021, da Secretaria Municipal de Cultura. O valor investido pelo Município no projeto é de R$ 280 mil.

