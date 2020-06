Homenagem para os caminhoneiros

Em comemoração ao Dia do Caminhoneiro, celebrado nesta terça-feira, 30 de junho, a Econorte vai realizar uma ação em frente ao Parque Ney Braga das 9h às 12h e das 13h às 15h, com a entrega de kits de higiene através do sistema de drive-thru.

A ação será realizada em parceria com a CMTU, Polícia Rodoviária Federal e Paraflu Fluidos. Os kits vêm com álcool em gel 70%, sabonete, lenço de papel, talheres descartáveis e máscaras, e a expectativa é de entregar cerca de 2 mil unidades para os motoristas de caminhão.

Agora uma curiosidade: o caminhoneiro é uma profissão que merece tanto reconhecimento que possui três datas em sua homenagem. Dia 30 de junho foi instituído como o Dia do Caminhoneiro em 1986, no Estado de São Paulo, pelo governador Franco Montoro. O dia 25 de julho, Dia de São Cristóvão, padroeiro dos motoristas e caminhoneiros é uma data muito lembrada, e finalmente, em 2009 o presidente em exercício José Alencar instituiu o dia 16 de setembro como Dia Nacional do Caminhoneiro.

Para quem roda pelas estradas do país dia e noite, e não parou mesmo agora durante a pandemia, todo dia é dia de homenagear esses profissionais.

Emilia Miyazaki/Asimp