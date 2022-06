Hospital Evangélico de Londrina realiza a entrega da Nova Torre de Elevadores

O Hospital Evangélico de Londrina realizará nesta quinta-feira, dia 23 de junho, às 11h00, a entrega da sua nova torre de elevadores. A obra, que está em curso desde abril de 2021, é esperada há mais de 36 anos. O projeto realizado contemplou a construção de uma torre com 2 elevadores e uma escada enclausurada, adequações necessárias para as normas técnicas de segurança vigentes do corpo de bombeiros. Além disso, os novos elevadores irão melhorar a agilidade nos transportes dos pacientes, impactando diretamente na segurança e qualidade assistencial da instituição.

A obra ficou parada por mais de 3 décadas e só foi possível ser concluída graças ao convênio realizado com o governo do Estado do Paraná. O custo total da obra é de R$ 3,184 milhões e contou com a investimento de mais de R$ 2,5 milhões do governo, por meio da Secretaria de Estado da Saúde. Houve ainda uma contrapartida de mais de meio milhão de reais do próprio Hospital Evangélico de Londrina.

Foi convidado para o evento o governador do Estado do Paraná, Ratinho Júnior. A cerimônia contará com a presença do Secretário de Estado da Saúde do Paraná, Dr. César Augusto Neves Luiz e outras autoridades locais.

O Hospital Evangélico de Londrina é uma instituição filantrópica, sem fins lucrativos, com mais de 60% de seus atendimentos voltados ao Sistema Único de Saúde é o primeiro e único hospital do norte do Paraná a possuir o selo de Acreditado com Excelência pela ONA – Organização Nacional de Acreditação.

Raquel Rodrigues/Asimp