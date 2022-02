Hospital Evangélico recebe doação de R$ 3,5 milhões de emenda parlamentar

O Hospital Evangélico de Londrina recebeu a visita da deputada federal Aline Sleutjes (PSL). Ela firmou a doação de R$ 3,5 milhões através de uma emenda parlamentar para a instituição. Os recursos serão utilizados para implementar melhorias na estrutura do maior hospital de alta complexidade, urgência e emergência da região.

Além da deputada paranaense nascida no município de Castro, estiveram presentes os diretores e membros do Conselho administrativo da Associação Evangélica Beneficente de Londrina (AEBEL), médicos do corpo clínico, e parceiros da instituição como Marcelo Janene El-Kadre, presidente do Conselho Superior da Sociedade Rural do Paraná.

Vale ressaltar que o Hospital Evangélico de Londrina destina mais de 60% de seus atendimentos ao Sistema Único de Saúde (SUS). O centro médico realiza atendimentos intensivos a pacientes graves em seus 66 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), sendo 56 adultos e 10 neo-pediátricos. Possui uma maternidade referência em gestações de alto risco, realizando o acompanhamento pré-Natal de todas as pacientes SUS em sua unidade de apoio ambulatorial.

Pedro Moraes/Asimp