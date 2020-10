Hospital São Francisco pede apoio para reforma da enfermaria

Instituição sem fins lucrativos é uma das participantes da Campanha União Solidária, que vai arrecadar R$ 20 mil para as obras. Ainda há cupons há venda

O São Francisco Instituto Vida é uma das instituições sem fins lucrativos participantes da Campanha União Solidária, do Lions Clube de Londrina Igapó. A instituição tem 2 mil cupons a R$ 10 cada para venda. Os R$ 20 mil arrecadados serão aplicados na reforma do setor de enfermaria do hospital, que fica no centro de Cambé, norte do Paraná.

A obra incluirá a pintura de oito quartos, com dois leitos cada, corredores, posto de enfermagem e banheiro; lixamento e envernizamento dos bate macas; troca de luminárias, lâmpadas e lustres danificados; restauração completa do piso, com removedores e nova camada de cera.

Cada cupom dá direito ao sorteio de quatro prêmios, um Fiat Mobi e três motos Honda CG 160 Start. A data do sorteio da Loteria Federal é 12 de dezembro deste ano. Os cupons estão à venda no Centro Médico, que fica na rua Dinamarca, 430, centro de Cambé. Os interessados em colaborar com a campanha também podem adquirir um número pelo WhatsApp (43) 3249-3048 e realizar o pagamento via transferência ou depósito bancário.

A gestora de qualidade do São Francisco Instituto Vida, Fabiana Figueiró Moreno, destaca que o hospital tem enfrentado dificuldades desde o início da pandemia do coronavírus e ainda não conseguiu retomar todas as atividades. “As cirurgias ainda não estão liberadas, apenas as de urgência e emergência”, lembra. Porém, o Centro Médico e os Pronto Atendimentos Adulto e Pediátrico do hospital funcionam normalmente, com os cuidados e segurança necessários para os pacientes e colaboradores.

Amanda de Santa/Asimp