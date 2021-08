Hospital Universitário de Londrina é homenageado na Assembleia Legislativa pelos 50 anos

A Assembleia Legislativa do Paraná, através de uma proposição do deputado Tercílio Turini (CDN), entregou ontem (10) uma menção honrosa pelos 50 anos do Hospital Universitário de Londrina, completados no dia 1º de agosto.

A homenagem foi entregue por Turini e pelo presidente da Assembleia, deputado Ademar Traiano (PSDB), à superintendente do HU, Vivian Feijó, e à assessora da Diretoria do HU e chefe da Divisão de Finanças e Orçamentos, Meire Mafra.

“Um diploma de menção honrosa tão importante para o HU que, além de ser o maior hospital público do estado, é maior hoje em número de leitos do que o HC que é federal. É o maior hospital público do Paraná que atende pacientes do SUS. 565 leitos hoje ocupados lá no Hospital Universitário”, disse Turini. “O HU de Londrina tem certificações nacionais e internacionais, além de ser referência em diversas especialidades. São diferenciais na busca do serviço de excelência aos pacientes, na descoberta de técnicas e novos tratamentos, no desenvolvimento da pesquisa científica e na prática de procedimentos inovadores. Mas é muito mais gratificante ver que as conquistas estão alicerçadas na dedicação dos profissionais, na humanização do atendimento, no carinho e atenção dos profissionais”, completou.

Turini lembrou que passou pelo menos 35 anos de sua vida no HU, como médico, professor e diretor, conhecendo bem a capacidade e a doação pessoal de cada um no hospital. “Por tudo que o HU representa, por toda a missão assumida no combate à pandemia da Covid-19, por todos os desafios já superados e pelos que estão por vir, em nome da Assembleia Legislativa do Paraná apresento os mais sinceros agradecimentos”.

ALEP