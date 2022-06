Hospital Veterinário da UniFil atende exemplar raro de tamanduá-bandeira

Uma fêmea de tamanduá-bandeira, espécie rara no Paraná, está em atendimento pós-operatório no Hospital Veterinário da UniFil depois de passar por cirurgia de fratura de fêmur. O animal jovem, de idade aproximada de um ano, foi atropelado numa rodovia nas imediações de Jacarezinho, no Norte Pioneiro. Após intervenção emergencial no município, o Instituto Água e Terra (IAT) trouxe a Londrina para cuidados especializados da equipe do HV, único credenciado na região como Centro de Apoio à Fauna Silvestre (CAFS).

A coordenadora do Hospital Veterinário da UniFil, professora Mariana Cosenza, informa que a tamanduá-bandeira chegou há uma semana, ganhou o nome de Flora e está se recuperando bem da cirurgia, recebendo os cuidados necessários para recuperação. "Acompanhamos a evolução do quadro clínico, aguardando a consolidação do osso fraturado. Se tudo correr bem, em cerca de 20 dias o animal deve ser solto na região onde foi encontrado", comenta a professora.

Tamanduá-Mirim

Também está em tratamento no HV da UniFil um filhote órfão de tamanduá-mirim, encaminhado pela Força Verde. Mais comum na região, o animal chamado de Kadu está sendo alimentado e bem tratado pela equipe de veterinários.