Unifil e Associação Nós do Poder Rosa promovem o “I Seminário de Enfrentamento à Violência Doméstica Contra a Mulher”, nesta quarta-feira, dia 30 de março, a partir das 19h30, no Teatro Universitário Filadélfia - Av. Juscelino Kubitschek, 1626, em Londrina - PR.

Em pauta, as práticas de enfrentamento à violência doméstica contra a mulher e seu núcleo famíliar: experiências desenvolvidas pelos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e pela Sociedade Civil Organizada.

Objetivo: discutir e apresentar as práticas vivenciadas pelas políticas amplas e articuladas, que buscam a redução da complexidade de todas as causas que digam respeito ao enfrentamento à violência doméstica contra a Mulher, incluindo também a criança e o adolescente, promovendo a proteção da unidade familiar.

Buscando o alinhamento das ações conjuntas para esse desafio crescente social, entendendo que todas as formas de violência devem ser enfrentadas com persistência e resistência, e com o desenvolvimento de uma cultura de paz, teremos a construção de uma cidadania igualitária.

Participantes do Seminário:

Thaise Castanho da Silva – Coordenadora de Curso da Unifil;

Érica Chagas - Presidente da Associação Nos do Poder Rosa;

Luciana Sato Massa - Primeira-dama do Estado do Paraná;

Zilda Romero - ex-Juíza do 1° Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher;

Ronaldo Costa Braga - 30ª Promotoria - Ministério Público do Paraná;

Liange Doy Fernandes - Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres;

Profª Sônia Gimenez – Vice-presidente da Comissão de defesa dos Direitos da Mulher na Câmara Municipal de Londrina.

Público-alvo: alunos da Unifil, dos cursos de Enfermagem, Nutrição, Biomedicina, Fisioterapia, Farmácia, Estética, e Educação Física, Rede de Serviços de Enfrentamento à Violência Doméstica, Segurança Pública, Conselheiros Tutelares, Conselhos Municipais e Estaduais, e a Sociedade Civil Organizada.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até a quarta, dia 30, pela plataforma Sympla: https://www.sympla.com.br/i-seminario-de-enfrentamento-a-violencia-domestica-contra-a-mulher__1527584

Érica Chagas, presidente do Nós do Poder Rosa, destaca: “É importante podermos contar com a participantes de diversas autoridades, especialmente a primeira-dama do Paraná, que vem prestigiar este primeiro seminário em Londrina”.

Aparecido Benatti/Asimp