I Simpósio sobre Transtornos de Impulsividade será dia 31 de maio

Especialistas se reúnem no Câmpus Londrina da PUCPR para palestras e apresentação de pesquisas para acadêmicos, docentes e profissionais da saúde e educação.

O “I Simpósio sobre Transtornos da Impulsividade de Londrina: das bases neurobiológicas ao diagnóstico clínico e tratamento” no dia 31 de maio, sexta-feira, das 9h às17h45, é uma promoção do curso de Psicologia da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) Câmpus Londrina e do Instituto de Neuropsicologia. O transtorno de impulso envolve um amplo leque de sintomas, dentre eles a dificuldade escolar, passando pela autolesão e tentativas de suicídio.

Segundo o professor Marcos Roberto Garcia, coordenador do curso de Psicologia da PUCPR Câmpus Londrina, o debate em torno da natureza do transtorno de impulso ainda varia entre os que os classificam como “adições comportamentais”, transtorno do Espectro Obsessivo-Compulsivo ou patologias independentes.

O paciente com transtorno do impulso pode manifestar transtornos aditivos, transtorno do humor bipolar (THB), de personalidade borderline (TPB), de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), bem como Transtorno Obsessivo Compulsivo (TOC). "A maioria dessas patologias são graves, de difícil manejo terapêutico, e estão entre aquelas em que os indivíduos apresentam maior risco de engajamento em comportamentos de risco, incluindo tentativas de suicídio”, afirma a psicóloga Daniela Rigotti, uma das palestrantes.

Das mesas redondas participam convidados com pesquisas em Intervenção em paciente com Transtorno de Impulso (Apresentação de caso clínico), fatores de vulnerabilidade na infância com risco para Transtorno da Personalidade Borderline e resultados da intervenção com familiares e professores de crianças com Transtorno de Impulso, Fobias de Impulso e TOC (Caso clínico), além de Aspectos Neurobiológicos do TOC e Impulsividade.

Palestras

09h45 - Impulsividade, Transtorno Borderline e DBT (Daniela Perini Rigotti/ Neuropsicóloga)

13h45 - Impulsividade e Suicídio (Camilla Sobral Fragano/ Médica Psiquiatra)

16h15 - Impulsividade e Dependência Química (Daniel Fuentes/ Departamento de Neurologia da Faculdade de Medicina da USP).

Asimp/Puc