Idosos participam de oficinas sobre sustentabilidade

A Secretaria Municipal do Idoso (SMI), em parceria com a Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), está promovendo oficinas gratuitas sobre sustentabilidade e resíduos sólidos, para frequentadores dos Centros de Convivência da Pessoa Idosa (CCIs), através da internet (Google Meet e Messenger). As atividades tiveram início na segunda-feira (14) e estão previstas para acontecer até o dia 7 de dezembro, sempre às 16h.

É importante ressaltar que as turmas destas oficinas já foram fechadas. Interessados podem entrar em contato com os CCIs, para uma possível lista de espera. Nesta oportunidade 20 participantes foram inscritos e vão participar das sete aulas, com o objetivo de conscientizar o público idoso quanto a questões socioambientais. Dentre os temas propostos em cada atividade estão: a geração de resíduos sólidos, classificação e impactos; como fazer uma composteira doméstica e usar o material orgânico produzido; como fazer um vaso de plantas com materiais recicláveis; como destinar, adequadamente, alguns resíduos especiais, como medicamentos, pilhas e lâmpadas fluorescentes; confecção de uma caixa organizadora utilizando materiais recicláveis; confecção de um nicho utilizando materiais recicláveis; e confecção de uma guirlanda de Natal utilizando materiais recicláveis.

A professora do departamento de Engenharia Ambiental, da UTFPR, e presidente da comissão de Gestão de Resíduos Sólidos, da universidade, Tatiane Dal Bosco, explica que o curso será uma forma de entreter os participantes, neste período de pandemia. “A proposta desta atividade foi abordar os idosos, principalmente por ser um momento de pandemia. Acreditamos que este público está cada vez mais isolado e impactado psicologicamente. Queremos, portanto, compartilhar conhecimento, visando um mundo mais sustentável. É nossa função, enquanto universidade, promover uma aproximação junto à comunidade. Serão momentos agradáveis, com muita diversão e entretenimento, para que a pandemia possa passar de forma mais suave”, frisou.

De acordo com a gerente de articulação comunitária da SMI, Rosely Sonoda Gomes, esta parceria é uma maneira de dar continuidade às ações promovidas pelos CCIs, mesmo que de forma remota. “As oficinas vão levar em consideração a degradação do meio ambiente e a importância da sustentabilidade. Neste período de isolamento social estamos buscando atividades que venham a contribuir de forma benéfica para os idosos, sem que eles precisem sair de casa”, afirmou.

O atendimento, nos CCIs, segue de maneira remota e está acontecendo apenas nas sedes Norte e Leste. No Norte o horário é das 9h às 15h, através do telefone 3373-0090, já no Leste o funcionamento é das 8h às 14h, pelo 3375-0307.

