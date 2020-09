Idosos recebem mais uma oficina virtual sobre sustentabilidade

No encontro será ensinado como construir uma composteira e uma leira domésticas, e também como utilizar o material orgânico produzido

A Secretaria Municipal do Idoso (SMI), em parceria com a Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), irá promover, nesta segunda-feira (28), às 16h, mais uma oficina virtual do curso de sustentabilidade e resíduos sólidos, destinado aos frequentadores dos Centros de Convivência da Pessoa Idosa (CCIs). Nesta ocasião ocorrerá uma atividade sobre como construir uma composteira e uma leira domésticas, e também como utilizar o material orgânico produzido.

Ao todo 17 idosos estão inscritos para esta aula, que irá acontecer através do aplicativo, Messenger, do Facebook. De acordo com a professora do departamento de Engenharia Ambiental, da UTFPR, e presidente da comissão de Gestão de Resíduos Sólidos, da universidade, Tatiane Dal Bosco, a proposta do encontro é ensinar aos idosos como eles podem destinar os resíduos orgânicos (casca de fruta, verdura, restos de alimentos), em seus domicílios. “Na aula será ensinado uma forma de tratamento destes resíduos, com os idosos se responsabilizando pela destinação, para que no produto final seja produzido um composto orgânico que irá beneficiar as plantas de suas casas. Esperamos que eles possam aprender que os restos dos alimentos, na maioria das vezes, não é o fim, e sim o início de uma nova cadeia. Como cidadãos somos responsáveis pelos resíduos que geramos”, frisou.

Para a atividade, além da professora Tatiane, sete alunos estagiários da comissão de Gestão de Resíduos Sólidos, da UTFPR, irão acompanhar e auxiliar os idosos no processo de aprendizado. Nesta oportunidade o estudante, Pedro Batyras, será o responsável pela demonstração dos objetos confeccionados. “Um de nossos alunos possui uma composteira montada em casa. Vamos mostrar, de um jeito bem prático, como é possível construí-la, quanto tempo demora e qual o material que se mistura para poder operá-la”, disse a professora.

Como a atividade não é presencial, na aula não será necessário possuir, em mãos, os materiais requisitados para montar a composteira e a leira domésticas. Os participantes que se interessarem em dar continuidade no conteúdo aprendido, receberão num segundo momento uma assessoria mais completa e pessoal dos instrutores da UTFPR.

É importante ressaltar que a turma desta oficina já está completa. Interessados em participar das próximas podem entrar em contato com os CCIs para serem cadastrados numa lista de espera. “O tema desta aula é muito importante. Tem a ver com sustentabilidade. Precisamos ser multiplicadores de ideias em prol do meio ambiente. É uma forma de refletir e pensar nas questões ambientais do momento. Todas as oficinas até agora vêm agregando bastante. Com certeza os idosos vão aprender e ensinar também”, destacou a gerente de articulação comunitária da SMI, Rosely Sonoda Gomes.

Atendimento

Durante a pandemia todos os Centros de Convivência da Pessoa Idosa (CCIs) estão operando de maneira remota. No Norte e Oeste o horário de atendimento é das 9h às 15h, através dos telefones 3373-0090 e 3375-0334, respectivamente. Já no Leste o funcionamento é das 8h às 14h, pelo 3375-0307.

