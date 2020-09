II Seminário de Economia Criativa tem início nesta quarta-feira

Na oportunidade, haverá um talk show sobre design, mídias digitais e tecnologias

Começa nesta quarta-feira (2), das 9h às 11h, o II Seminário de Economia Criativa de Londrina. Interessados em se inscrever podem acessar o link de cadastramento, clicando aqui. As vagas são limitadas e, até o momento, 50 participantes já estão confirmados. O evento é uma iniciativa do Comitê Municipal de Economia Criativa (CMEC) e conta com participação da Secretaria Municipal de Cultura (SMC) e do Instituto de Desenvolvimento de Londrina (CODEL).

Com atrações previstas para os dias 2, 3, 9 e 10 de setembro, o seminário abordará temáticas importantes da Economia Criativa. Na programação estão cursos e talk shows referentes a design, mídias digitais e tecnologias, o mundo das artes, cultura e gastronomia, além de apresentações artísticas e relatos empresariais. Todos os conteúdos serão ministrados de forma remota, através do Youtube e da plataforma Google Meet.

De acordo com o coordenador do CMEC e secretário de Cultura, Caio Julio Cesaro, o objetivo do evento é promover um intercâmbio de conhecimentos relacionados à área de economia criativa, bem como expandir este segmento em Londrina. “O evento é uma ação efetiva do CMEC. Mesmo diante de um cenário de pandemia o Comitê está desenvolvendo ações de planejamento, porque entendemos que este setor possui um amplo ambiente para crescer em Londrina. No seminário teremos a participação de pessoas com muita experiência e que podem propiciar o aprendizado daqueles que tem interesse no tema. É uma troca de informações. Precisamos projetar Londrina no contexto da economia criativa”, frisou.

A abertura da iniciativa, portanto, ocorrerá nesta quarta-feira (2), às 9h. Na oportunidade acontecerá um talk show sobre design, mídias digitais e tecnologias. Mediado por Liciana Pedroso, que é integrante do CMEC, o evento terá a participação de atuantes da área de economia criativa, em Londrina. “Este talk show é importante para o setor de economia criativa, porque coloca em evidência o papel do Comitê na cidade. É necessário discutirmos este segmento como gerador de receita e renda para Londrina”, afirmou Pedroso.

O presidente do Conselho Municipal de Turismo e professor da UniFil, Leandro Henrique Magalhães, conta que Londrina tem um potencial muito grande no setor de economia criativa. “Economia criativa trabalha com a criatividade humana, design, cultura, gastronomia, eventos e as demais áreas de desenvolvimento. Londrina possui um papel promissor nesta questão. Com o seminário poderemos saber o que a cidade está desenvolvendo”, disse.

Pedro Nunes/NCPML