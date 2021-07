Imóveis com débitos tributários junto ao Município vão a leilão em Londrina

Nesta sexta-feira (9), serão leiloados um veículo e cerca de 50 imóveis, cujas avaliações variam de R$ 58 mil a R$ 6 milhões; lances também podem ser feitos pelo website www.nakakogueleiloes.com.br

Nesta sexta-feira (9), às 9h30, será promovido o primeiro leilão de um lote de aproximadamente 50 imóveis e um veículo que foram penhorados por dívidas tributárias existentes junto à Prefeitura de Londrina. O evento será realizado no Hotel Thomasi, localizado na Av. Tiradentes, 1.155 (Jardim Shangri-lá). Os lances já estão abertos, e os interessados podem fazê-los, antecipadamente, pela internet, por meio do site https://www.nakakogueleiloes.com.br/. Na mesma página, é possível conferir todas as informações referentes ao leilão, incluindo fotos e detalhes dos objetos.

Dentre os imóveis, há itens com avaliações que variam de R$ 58 mil até R$ 6 milhões. Vence quem oferecer o maior lance em cada lote, sendo que os valores de arremate podem ser até 50% menores do que o preço avaliado. O valor pelo qual o imóvel for arrematado deverá ser pago à vista ou parcelado, com entrada de 25% e o restante dividido em até 30 meses. Toda a negociação será intermediada pelo leiloeiro responsável pelo certame, cuja comissão será de 5%.

Inicialmente, haviam sido relacionados 180 lotes, mas muitos deles foram retirados do processo após os responsáveis procurarem a Prefeitura para quitar integralmente ou parcelar as dívidas fiscais, evitando a venda dos imóveis. O procurador-geral do Município, João Luiz Esteves, explicou que os imóveis que ainda estão inclusos no leilão possuem débitos municipais que totalizam R$ 2.258.730,66.

“O processo de execução fiscal obedece a procedimento próprio, em que o devedor é amplamente comunicado. Durante todo o processo judicial, os contribuintes podem regularizar seus débitos, inclusive após o agendamento do leilão judicial”, disse.

No dia 16 de julho, às 9h30, será realizado um segundo leilão, referente aos itens remanescentes do lote. Quem desejar visitar os imóveis disponibilizados pode entrar em contato com a empresa responsável pelo procedimento, Paulo Nakakogue Leilões, pelo telefone (43) 3020-7900.

NCPML