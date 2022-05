Indígenas de Londrina recebem certificados do programa Bolsa Qualificação

Os participantes das etnias guarani e kaingang que concluíram o curso receberam o certificado em cerimônia realizada na Biblioteca Pública Municipal de Londrina

Na última sexta-feira (13), foi realizada a entrega de certificados aos 15 indígenas que concluíram os cursos oferecidos através do edital Bolsa Qualificação (confira a lista com os nomes abaixo). A cerimônia de entrega foi conduzida na Biblioteca Pública Municipal de Londrina (Avenida Rio de Janeiro, 413, Centro). Após a entrega dos certificados, o grupo cultural kaingang Vânh Ga apresentou uma dança típica.

Lançado em 2021, o edital visava fomentar a elaboração e o aperfeiçoamento de projetos culturais produzidos pelos participantes. O Bolsa Qualificação foi dividido em três módulos, sendo que o primeiro contemplou diferentes segmentos do setor cultural, e o segundo e terceiro foram voltados à qualificação de áreas específicas: Artes Visuais, Audiovisual, Circo, Dança, Literatura, Livro e Leitura, Música, Ópera, Povos, Comunidades Tradicionais e Culturas Populares, Teatro e Técnicos.

Para realizar suas inscrições no projeto, as comunidades indígenas guarani e kaingang contaram com o apoio do Conselho Municipal de Transparência e Controle Social de Londrina (CMTCSL). Já a Prefeitura de Londrina, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (SMC), disponibilizou um espaço na Biblioteca Pública Municipal de Londrina para que os indígenas pudessem usar os computadores durante as aulas. Este foi um dos primeiros editais que contou com a participação de indígenas residentes em Londrina.

A SMC também contribuiu com a iniciativa indicando o coordenador de Centros Culturais, Alexandre Oguido, e o técnico de gestão pública Rodrigo Cézar Dias para auxiliar os indígenas nas atividades e sanar eventuais dúvidas que surgiam. Além dos servidores, outros quatro voluntários participaram das atividades: Carin Louro, Clarice Junges, Francesca Amaral e João Guilherme Aldegueri Marques.

De acordo com o coordenador do Programa Fábrica – Rede Popular de Cultura e assessor da Secretaria Municipal de Cultura, Valdir Grandini, o objetivo da iniciativa é promover a cultura indígena, que historicamente vem sendo sonegada. “É importante que os povos originários atuem nos editais culturais, pois eles têm sua própria cultura e valores importantes na relação com a natureza, língua, pintura, artesanatos e crenças. Tudo isso são práticas que precisamos, podemos e devemos conhecer”, destacou.

Segundo o vice-cacique da aldeia kaingang Água Branca, Renato Kriri Ka Mrem, a cultura é uma forma de resistência para os indígenas. “Nós estamos resistindo e precisamos ser vistos, pois hoje só nos resta como herança a nossa cultura, sabedoria e conhecimento. A participação nesse programa é uma conquista importante para nós, e eu continuarei lutando pelos meus direitos e pelos direitos da minha comunidade”, salientou.

O participante guarani Marcelo Ucha Verá Vargas afirmou que o respeito pela natureza e por tudo aquilo que vive na floresta é parte da cultura indígena. “A nossa cultura é a nossa escola, e agora que eu fiz o curso pretendo apresentar as nossas histórias, que serão contadas através do teatro. Essa é uma das ideias que eu tive durante o curso”, afirmou.

A diretora de Bibliotecas da Secretaria Municipal de Cultura, Leda Araújo, salientou que a biblioteca sempre busca oferecer um diálogo com a comunidade. “Para nós, é uma alegria ver esse momento de entrega dos certificados. Os participantes fizeram o curso dentro do espaço da Biblioteca e nós pudemos contribuir para esse momento tão importante para a comunidade indígena. A partir do conteúdo aprendido no curso, eles poderão apresentar projetos e captar recursos para a comunidade deles”, disse.

Conforme o presidente do Conselho Municipal de Transparência e Controle Social de Londrina (CMTCSL), Auber Silva Pereira, é preciso garantir os direitos dos indígenas. “Não existem municípios para as etnias indígenas; eles têm a liberdade de ir e vir, e temos que ressaltar a importância de manter e fazer cumprir essa liberdade. Precisamos preservar a cultura e as etnias indígenas, sejam elas a kaingang, guarani e outras”, frisou.

Participantes

Os indígenas que concluíram o curso foram: Helis Góg Nér Zacarias, Marcelo Ucha Verá Vargas, Nielson Ferreira, Tânia Marques da Silva, Helinho Tyj Zacarias, Cleber Kronun de Almeida, Danilo Lourenço, Franciele Jarusa Zacarias, Josilaine Pereira da Silva, Juscelino Vicente, Magda Kafej Rael Fidencio Mendes, Renato Kriri Ka Mrem, Tatiane Deolindo, Valdinei Fag Ryg Deolindo e Diego de Lima dos Anjos.

Marcelo Cordero/NCPML