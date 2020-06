Infraero conclui obra no pátio do Aeroporto de Londrina

A Infraero concluiu a manutenção dos pavimentos de concreto no pátio de aeronaves do Aeroporto de Londrina/ Governador José Richa. Com investimento de R$ 473 mil, os serviços foram concluídos na quarta-feira (10/6).

A superintendente do aeroporto, Sandra Oliveira, explica que foram realizados serviços de recuperação nas juntas de dilatação e no pavimento rígido do pátio de aeronaves, no pátio da aviação geral (executiva e táxi aéreo), e no pavimento em frente a Seção de Contra Incêndio (SCI). “Foram realizados mais de 9 mil metros de juntas de dilatação entre placas de concreto, 3 mil metros de tratamento de trincas e 5 metros cúbico de reparos em placas de concreto. Com a conclusão desses serviços, o Aeroporto de Londrina continua atendendo os requisitos e os níveis de segurança das operações”, disse.

Com vocação para os negócios, o Aeroporto de Londrina está localizado a 3,4 km do centro da cidade e registrou 1,01 milhão de passageiros e 20,2 mil aeronaves em 2019. Essa movimentação ocorre num terminal que conta com o sistema ELO, que reúne três conectores climatizados que fazem a interligação dos embarques e desembarques com as aeronaves. Com 100% de tecnologia nacional, a ferramenta se diferencia das pontes de embarque (fingers) por ligar a aeronave e o terminal a partir de uma passarela em solo, que apresenta duas opções para embarque e desembarque: por escada ou por um elevador, para uso de cadeirantes ou pessoas com mobilidade reduzida.

Asimp/Infraero