Ingressos da ExpoLondrina 2019 começam a ser vendidos em bilheterias

Os pontos de vendas para shows e rodeio são o Shopping Boulevard e as bilheterias do Parque Ney Braga

Nesta sexta-feira, dia 1º de março, começam as ser vendidos os ingressos dos shows e rodeio da ExpoLondrina e também para entrada no Parque de Exposições Ney Braga, nos pontos de venda físicos, instalados no Boulevard Londrina Shopping, parceiro da SRP há três anos, e nas bilheterias do Parque Ney Braga. Os ingressos online já estão sendo vendidos desde janeiro, no site www.expolondrina.com br

Os pontos de venda funcionarão inclusive no carnaval. No Shopping Boulevard, os horários serão das 10h às 22h e aos domingos das 14h às 20h. As bilheterias do Parque de Exposições Ney Braga estarão abertas das 8h às 20h. Durante a exposição, as bilheterias ficarão abertas das 9h a 23h59.

Todos pagam para entrar nos shows e rodeio. As regras de acesso estão à disposição no site da ExpoLondrina (WWW.expolondrina.com.br). Para o Camarote Brahma, Camarote Super Bull e Camarote Open Super Bull, as vendas nos pontos de venda iniciarão após o carnaval. As vendas online, também iniciaram em fevereiro pelo site.

Valores

A Sociedade Rural do Paraná (SRP), entidade organizadora da exposição, manteve o mesmo valor praticado no ano passado (shows e rodeio).

Os ingressos do primeiro lote dos shows – ExpoShow – começam a ser vendidos a R$ 25,00 na compra antecipada. Os preços serão alterados de acordo com o fim de cada lote, tanto no online, quanto nos pontos físicos. No dia do show, o valor será integral, sendo a meia-entrada válida apenas para os casos especificados em lei.

O preço dos ingressos do Rodeio - ExpoRodeio – também segue o mesmo valor adotado em 2018: dia 12 de abril – sexta-feira: R$ 18,00 compras antecipadas, no dia a meia-entrada será R$ 23,00 e o valor cheio será R$ 46,00; dia 13 de abril – sábado: R$ 20,00 compras antecipadas, no dia a meia-entrada será R$ 24,00 e o valor cheio será R$ 48,00; e a grande final, dia 14 de abril – domingo: R$ 22,00 compras antecipadas, no dia a meia-entrada será R$ 25,00 e o valor cheio será R$ 50,00.

ExpoParque

Os ingressos para acesso ao Parque de Exposições Ney Braga não terão vendas online, só nos pontos de venda. ”Os valores serão R$ 14,00 a inteira e R$ 7,00 a meia para a semana e nos finais de semana, R$ 16,00 a inteira e R$ 8,00 a meia- entrada.

A ExpoLondrina 2019 será entre os dias 5 e 14 de abril.

Grade de shows ExpoLondrina 2019:

05/04 (6ª feira) - Gustavo Mioto e Alok; 06/04 (Sábado) – Fernando & Sorocaba; Matheus & Kauan; 07/04 (Domingo) - Kevinho (18 horas); e Trio Parada Dura; 08/04 (2ª feira) – Jorge & Mateus; 09/04 (3ª feira) – Ferrugem; 10/04 (4ª feira) - Humberto & Ronaldo; Bruno & Marrone; 11/04 (5ª feira) – Gustavo Lima; 12, 13 e 14 (Sexta, Sábado e Domingo) – Rodeio ExpoLondrina - a partir das 20h.