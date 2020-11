Inovemm debate inovação e tecnologias para o setor Eletrometalmecânico

Evento encerra a programação da Semana da Inovação de Londrina, no dia 13

O principal evento do setor Eletrometalmecânico de Londrina e região está com as inscrições abertas. Neste ano, os conteúdos serão transmitidos de forma gratuita por meio de uma plataforma online durante a programação da Semana da Inovação de Londrina, nesta sexta-feira (13), das 14h às 20h. O Inovemm 2020 tem a proposta de promover o debate sobre a inovação, novas tecnologias e perspectivas de futuro para o crescimento e fortalecimento do setor. A participação pode ser confirmada no link: http://inovemm.com.br/eventos/.

O setor Eletrometalmecânico é composto por empresas fabricantes de equipamentos eletrônicos, elétricos, máquinas e equipamentos mecânicos. Londrina possui 920 indústrias e gera cerca de 8 mil empregos, o que a torna referência no segmento, especialmente, pela força e capacidade de inovação. A região, por sua vez, possui 3.041 indústrias e 18.471 mil trabalhadores, segundo informações da Governança do Ecossistema de Inovação Eletrometalmecânico (Inovemm).

O Inovemm 2020, que antes era chamado de Feira Eletrometalmecânica, contribui, há 16 anos, com o intercâmbio de informações técnicas, científicas e tecnológicas do segmento. Neste ano, a programação traz nomes de peso. Logo na abertura, às 14h20, os participantes vão conferir palestra com o professor e estudioso de inovação e economia digital, Gil Giardelli, que vai falar sobre “Sociedade 5.0: muito além da inovação”.

Na sequência, às 15h30, haverá um talk show com empresas de Londrina e região que estão investindo em inovação. Participarão os representantes da HS Technology, Tiago Pereira; da Hidromar, Fernando Fornasier; e da Pado, Rafael Loni. Logo mais, às 16h20, o papo será com o diretor de Pesquisa e Desenvolvimento do Grupo Jacto, Tsen Kang, sobre “As oportunidades para o Agro a partir da convergência Biodigital e Metalmecânica”.

O evento termina com uma sequência de três palestras importantes. Às 17h20, o diretor de Operações Digitais para América Latina da Electrolux, Antonio Mandalozzo, falará sobre “Os Desafios da Jornada Digital na Indústria”; na sequência, o especialista em Gestão da Inovação da WEG, Carlos Eduardo Guarenti Martins, apresentará “O jeito de inovar WEG”; e a programação encerra com a fala daquela que é um ícone multidisciplinar na América Latina nas áreas de negócios, tendências e inovação, Martha Gabriel, numa apresentação sobre “Inovação e criatividade”.

“O evento traz nomes de peso no cenário nacional para falar desse novo momento da economia, novas tecnologias e o que se espera para o futuro em relação a formas de trabalho, demandas e perfil do consumidor”, descreve o presidente do Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico do Norte do Paraná (Sindimetal Norte PR), Marcus Gimenes.

O coordenador da Governança do Ecossistema de Inovação Eletrometalmecânico (Inovemm), Paulo César de Andrade Leite, destaca que a transformação digital é um caminho sem volta e que as pessoas serão os principais agentes de mudança. Segundo ele, o evento será uma oportunidade de se inteirar sobre novas tecnologias e também conhecer cases de quem já está olhando para esse futuro. “Quem perder essa onda deixará de ser competitivo”, avisa.

O consultor do Sebrae/PR, Eduardo Ribeiro Bueno Netto, lembra que a programação encerrará a Semana da Inovação de Londrina, que reúne eventos de setores que compõem o ecossistema de inovação da cidade. O evento do setor eletrometalmecânico é uma promoção do Inovemm, realização do Sindimetal e Sebrae/PR, correalização do Sistema Fiep/Senai e organização da F&B Eventos.

Asimp/Sebrae/PR