Inscrições abertas para o IV Fórum em Debate On-line

Com foco em retenção de talentos, emprego e renda, o Fórum Desenvolve Londrina abre discussão sobre o assunto com a comunidade

As inscrições para o IV Fórum Em Debate On-line estão abertas e podem se feitas gratuitamente pelo link http://bit.ly/forumdebate4 . O tema do seminário é “Geração de emprego e renda e Retenção de talentos”.

O IV Fórum será no dia 15 de outubro, uma quinta-feira, com início às 8h e finalização às 10h30, com transmissão pelo Canal do Youtube do Fórum Desenvolve Londrina, realizador do evento.

Cinco painelistas participarão deste Seminário abordando o assunto com foco na realidade londrinense, apresentando outras realidades, cases e trocando informações com o público.

Fabrício Bianchi, gerente Regional Norte Sebrae Paraná, abordará a nova economia e o empreendedorismo inovador; Roberto Alcântara, fundador e presidente da Ângelus – Indústria de Produtos Odontológicos, apresentará a visão do empresário na integração Academia/Empresa; Pamela Manfrin, integrante da equipe de lideranças da Apetit e Grupo Dela Foods (premiadas “Melhores Empresas para Trabalhar), trará o enfoque da nova cultura empresarial;

Rinaldo Carvalho, professor de graduação e pós-graduação do Instituto Nacional de Telecomunicações (INATEL), em Santa Rita do Sapucaí (MG), mostrará a experiência da integração Academia/Empresa, gerando retenção de profissionais naquele município e Manoel Neto, fundador e CEO da startup londrinense Arbo, plataforma imobiliária atuante em mais de 50 cidades, apresentará um case de inovação com foco em carreira.

O IV Fórum Em Debate On-line terá como mediador o jornalista, Rafael Arruda e a também jornalista e presidente do Fórum Desenvolve Cláudia Romariz.

Emprego, Renda e Talentos

O assunto do seminário “Geração de emprego e renda e Retenção de talentos” é o tema de estudo do Fórum Desenvolve Londrina em 2020. O grupo, formado por representantes de 38 entidades e instituições, recebeu em reuniões internas virtuais - entre março e agosto - mais de 60 palestrantes de Londrina, de outras cidades do Brasil e dos EUA. As explanações enriqueceram o conteúdo que será diagnosticado pela entidade e se transformará no 14º Caderno de Estudos aprofundado, desde a criação Fórum Desenvolve em 2005.

O tema desencadeou em diversos segmentos e setores do município, envolvidos nas discussões, maior reflexão e atenção sobre o assunto. A realização do IV Fórum Em Debate On-line fecha as discussões com o envolvimento da comunidade, antes do lançamento do Caderno de Estudos.

O Fórum Desenvolve Londrina prepara também o “Manual de Desenvolvimento de Indicadores 2020”- em sua 15ª edição - e a “IX Pesquisa de Percepção da População sobre a Cidade de Londrina”.

O foco do Fórum é 2034, centenário de Londrina, projetando assim, uma “agenda positiva”, para o futuro da cidade e região, atingindo um equilíbrio, econômico, social, cultural e ambiental.

Andrea Monclar/Asimp