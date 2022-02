Inscrições para 131 lotes remanescentes do Residencial Jequitibá vão até 27 de janeiro

Os lotes do novo bairro estão estimados em R$ 30 mil, com financiamento em até 30 anos; infraestrutura conta com asfalto, redes de água e esgoto, iluminação e acessibilidade

As famílias londrinenses que desejam adquirir um dos 131 lotes urbanos remanescentes do Residencial Jequitibá podem se inscrever na seleção até o dia 27 de janeiro, prazo final para a apresentação da documentação necessária junto à Companhia Municipal de Habitação (Cohab-LD). O órgão é responsável pela construção do novo bairro criado na região norte, com toda a infraestrutura urbana, para comportar um total de 331 unidades habitacionais, tendo expectativa de contemplar quase mil moradores.

Por meio de um primeiro edital, 200 famílias já haviam sido selecionadas e estão habilitadas, tendo obtido liberação formalizada para tomar posse dos lotes e iniciar a construção de suas moradias.

Os terrenos são direcionados à população de baixa renda, em situação de vulnerabilidade, que residem hoje nas proximidades do Jardim São Jorge, Residencial Horizonte II e do assentamento Aparecidinha/Bom Jesus. O Residencial Jequitibá surge com o intuito de viabilizar moradia digna, regularizada e acessível a centenas de pessoas que sonham em ter uma casa própria de qualidade, inserida em um bairro urbano estruturado.

Podem participar da seleção, pelo Edital 02/2021, aberto no final de dezembro, famílias com renda máxima de até três salários-mínimos. Os interessados precisam estar cadastrados na Cohab-LD e residir em área de risco localizada no entorno do empreendimento, em abrangência definida pelo edital. O documento oficial reúne todas as regras e requisitos, bem como a documentação solicitada.

Condições facilitadas – Os lotes estão avaliados em R$ 30 mil, aproximadamente. Já o prazo de financiamento dos terrenos poderá ser de até 360 meses, o que representa um período de 30 anos, conforme a capacidade financeira de pagamento do solicitante, bem como o limite de idade para fins de seguro habitacional.

A seleção para o Residencial Jequitibá é feita por meio de sorteio dos lotes entre os interessados que tiverem seus cadastros aprovados. A iniciativa faz parte do programa de Lotes Urbanizados da Cohab-LD.

Atendimentos

A apresentação da documentação exigida pelo Edital 02/2021 deve ser feita diretamente na sede da Cohab-LD, mediante recebimento de protocolo, originais e cópia simples. O endereço é Rua Pernambuco, 1.002, Centro. O atendimento ao público funciona das 8h30 às 17h30. Quem tiver dúvidas, pode entrar em contato pelo telefone (43) 3315-2293.

Mais sobre o empreendimento – Com investimento que ultrapassa R$ 5 milhões, provenientes de recursos próprios da Cohab-LD, o Residencial Jequitibá é um novo bairro da região norte de Londrina. O empreendimento foi construído do zero e conta com toda a infraestrutura urbana básica necessária, incluindo ruas pavimentadas, redes de água e esgoto, iluminação pública e acessibilidade.

NCPML