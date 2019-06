Inscrições para a 17ª edição do livro Londrina Pazeando encerram dia 20

Escolas públicas e particulares podem participar gratuitamente; regulamente está disponível em https://bit.ly/2X3gQnm

Escolas públicas ou privadas podem se inscrever, gratuitamente, para a 17ª edição do livro Londrina Pazeando, que será lançado em setembro. As inscrições devem ser feitas até o dia 20 de junho. Para isso é necessário acessar o regulamento https://bit.ly/2X3gQnm e depois enviar a ficha de inscrição para londrinapazeando@gmail.com .

As escolas poderão participar em quatro categorias: desenhos de alunos, texto de alunos, texto de professores e texto de pais ou responsáveis. O livro surgiu há 17 anos com base nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável do Milênio (ODS) propostos pela Organização das Nações Unidas (ONU), com o objetivo de trabalhar a cultura de paz.

O gestor da ONG Londrina Pazeando e secretário do Conselho Municipal de Cultura de Paz de Londrina (COMPAZ), Luiz Cláudio Galhardi, disse que o livro é um registro histórico e cultural da cidade, onde alunos, pais e professores deixam seu entendimento da necessidade e urgência de educar para a cultura de paz.

O livro, que neste ano pela primeira vez será disponibilizado também na versão digital, é organizado pela ONG Londrina Pazeando, com apoio da Prefeitura de Londrina e COMPAZ. A publicação conta com o patrocínio de 11 empresas amigas da cultura de paz.