Inscrições para entrevistador do CadÚnico terminam domingo (2)

Os interessados devem se inscrever via internet; foram disponibilizadas 15 vagas e o salário previsto é de R$2.661,30, incluindo benefícios

Encerra, neste domingo (2), às 15 horas, o prazo de inscrições do teste seletivo n° 105/2020, para vagas de Assistentes de Gestão para Atividades de Entrevistador do Cadastro Único (CadÚnico). Os interessados em participar do processo de seleção, aberto no dia 25 de julho, devem acessar a página de Testes Seletivos do portal da Prefeitura de Londrina. Será cobrada uma taxa de inscrição de R$45.

O prazo para pedidos de isenção da taxa terminou ontem (28). Segundo a Secretaria Municipal de Recursos Humanos (SMRH), foram recebidas 1.984 solicitações. Será publicado, ainda hoje, o edital com relação aos pedidos de isenção deferidos e indeferidos. O candidato que solicitou a isenção, poderá conferir o resultado na edição de hoje, do Jornal Oficial do Município.

Até o momento, foram realizadas 3.197 inscrições pelo portal. E 286 já tiveram o pagamento da taxa efetuado. Ao todo, estão abertas 15 vagas, com remuneração de R$2.661,30, incluindo os benefícios, e carga horária de 40 horas semanais. Essas contratações são emergenciais, pelo período de 90 dias. O objetivo é possibilitar um atendimento ainda mais ágil e eficiente, a fim de atender a população que se encontra em situação de vulnerabilidade.

Prazos

O edital com as inscrições efetivadas para o processo seletivo será publicado em 4 de agosto. O candidato que tiver sua inscrição efetivada, deverá apresentar os documentos solicitados, no dia 9 de agosto, das 8h às 14 horas, no Autódromo Internacional de Londrina. Posteriormente, serão avaliados os títulos profissionais e acadêmicos dos participantes. O edital com a classificação prévia está previsto para o dia 19 de agosto. Haverá prazo para interposição de recursos, seguido de publicação do Edital de Classificação Final do Teste Seletivo.

Em caso de dúvidas sobre o processo seletivo, os interessados podem entrar em contato por meio dos telefones 3372-4033 ou 3372-4038, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18 horas, ou então, pelo e-mail exclusivo tss.cadunico@londrina.pr.gov.br.

