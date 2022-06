Instituição social oferece oportunidade de trabalho Vagas são para Operador de Telemarketing em Londrina – Home Office

A Legião da Boa Vontade (LBV) está buscando pessoas comunicativas, que goste de projetos sociais e tenha facilidade com a tecnologia, para fazer parte do time de operadores de telemarketing.

A carga horária é de segunda à sexta-feira, das 08h00 às 14h00e sábados alternados das 9h00 às 15h00.

Precisa ter no mínimo 18 anos de idade, conhecimento básico em informática, ensino fundamental completo, fluência verbal e boa comunicação.

Dentre os benefícios estão: home office, vale transporte, salário fixo mais variável, bonificação por assiduidade, refeição no local (lanche), seguro de vida, plano odontológico, convênio com o SESC, convênio com academias/práticas esportivas, parcerias educacionais com desconto em cursos e faculdades e programa de capacitação e treinamento.

Os interessados devem enviar seu currículo para o e-mail vagascuritiba@lbv.org.br com o título VAGA – LONDRINA ou para o WhatsApp (41) 3386-8418.

Bianca Gunha/Asimp