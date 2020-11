Instituto ADAMA é reconhecido com a Medalha Ouro Verde, concedida pela Câmara Municipal de Londrina

O Instituto ADAMA (leia-se ADAMÁ) - braço social de uma das principais empresas de proteção de cultivos global - recebeu da Câmara Municipal de Londrina (PR) a Medalha Ouro Verde, prevista pela Lei nº 11.538 (de 19 de abril de 2012) e concedida a instituições e empresas que tenham se destacado por suas atividades, proporcionando desenvolvimento à comunidade local.

Fundado em 2007 para gerir ações voltadas à comunidade, o Instituto ADAMA foi reconhecido como uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) e promove atividades de educação, cultura e esporte para crianças e adolescentes de Londrina (PR).

Entre as atividades desenvolvidas pelo Instituto ADAMA estão o Programa Escola Aprendiz, que existe desde 2002, as Escolas de Dança, Teatro, Música, Futebol, Capoeira e Brinquedoteca. Em 2019, o Instituto realizou mais de 40 mil atendimentos em todas as suas oficinas. Nas atividades que resultaram em apresentações, como peças de teatro e apresentações de dança, o Instituto ADAMA contou com mais de 6.800 espectadores, distribuídos em 25 apresentações.

"É muito gratificante para o Instituto ADAMA poder contribuir com o futuro das crianças e jovens de Londrina por meio da promoção de atividades culturais e esportivas. O reconhecimento da Câmara Municipal sela nosso compromisso com a comunidade", destaca a coordenadora Denise Caldeirão. "Seguiremos trabalhando para proporcionar o acesso às nossas atividades ao maior número possível de pessoas", conclui.

ADAMA

Daniela Zuim/Asimp