Integrantes da Feira Arte Mulher participam de aula sobre economia solidária

Artesãs que integram a Feira Arte Mulher, da Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres (SMPM), participaram, ontem (23), da aula inaugural do projeto “Gestão de Negócios voltado para o empreendedorismo coletivo”. Trata-se de uma parceria da Prefeitura, por meio da SMPM, e a Incubadora Tecnológica de Empreendimentos Solidários (Intes) da Universidade Estadual de Londrina (UEL).

Conduzida pelo coordenador da Intes-UEL, o professor Sinival Osorio Pitaguari, esta primeira aula apresentou às artesãs quais os serviços prestados pela incubadora, o que é economia solidária e seus princípios – propriedade coletiva dos meios de produção, cooperação, autogestão, solidariedade, preços justos, responsabilidade social e ambiente.

O intuito do projeto é fortalecer o trabalho realizado pelas artesãs na Feira Arte Mulher, convertendo a iniciativa em uma associação, para que juntas elas possam ampliar sua clientela, obter melhores preços para produção dos artesanatos, otimizar a divulgação dos produtos, sempre em acordo com os conceitos da economia solidária.

Segundo o professor e coordenador da Intes-UEL, o primeiro encontro foi muito positivo, e já está sendo programada mais uma aula, para o próximo mês. “No próximo encontro, daremos a oportunidade para que elas falam sobre as dificuldades e problemas que enfrentam. A partir daí, vamos pensar em como podemos ajudá-las a superar essas dificuldades e problemas. E, principalmente, como elas podem evoluir em seu trabalho, para conseguir vender, produzir e faturar mais, cooperando entre si”, esclareceu.

Pitaguari destacou que o principal ponto do modelo de negócios coletivos é a união de pessoas com um mesmo objetivo. “Isso aumenta a capacidade de enfrentar esse mercado tão difícil e competitivo, ainda mais nesse momento de crise. Com a economia de escala, é possível montar um ambiente de trabalho e investir muito menos do que quem está atuando sozinha. E a ideia é essa, montar negócios coletivos, pois em conjunto elas vão atuar de forma eficiente, competitiva, a ponto de se sobressair e aumentar sua renda”, completou.

Participando desta aula inaugural, a artesã Sara Cavalheiro contou que integra a Feira Arte Mulher desde 2019, produzindo e vendendo produtos em patchwork, bonecas de tecido e costura criativa. Ela percebeu que já aplica alguns dos conceitos da economia solidária, e acredita que uma associação das artesãs trará resultados ainda melhores. “É uma ótima oportunidade que vai se abrir para nós. Já aplicamos o preço justo, a solidariedade, a cooperação, mas envolver mais as artesãs será muito produtivo. Vamos sentar e debater as dificuldades em comercialização e compra dos materiais, para nos unirmos e tornar mais proveitoso para todas”, afirmou.

Todos os cursos de qualificação profissional oferecidos pelo Centro de Oficinas para Mulheres (COM), com entidades parceiras, como o Senac, também terão, ao final, uma sensibilização com a equipe da Intes-UEL.

De acordo com a secretária municipal de Políticas para as Mulheres, Liange Doy, a parceria com a Intes-UEL visa potencializar a Feira Arte Mulher, investindo na qualificação das mulheres que integram o programa. “Queremos que elas entendam melhor a gestão de negócios, o marketing digital, e tudo mais que a incubadora pode oferecer para elas ampliarem não apenas a produção, mas também o lucro desses artesanatos e consigam gerir melhor seus negócios. Conquistar a gestão de um negócio cada vez mais lucrativo te motiva a empreender e obter um retorno ainda melhor”, ressaltou.

NCPML