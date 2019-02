Intuel seleciona cinco novas empresas para o programa de incubação

A Incubadora Internacional de Empresas de Base Tecnológica da Universidade Estadual de Londrina (Intuel) começa 2019 com cinco novas empresas: Xmodal, EducaMaker, QReactive, AllService e iCard Networking. Essas startups foram aprovadas no processo seletivo realizado no fim de 2018 e passam a receber suporte em gestão e mercado, através de cursos e capacitações específicos oferecidos pela Intuel. Com as novas incubadas, a Intuel passa a ter 15 empresas.

Para marcar a entrada dos novos empreendimentos, a Incubadora realizará, nesta sexta-feira (8), às 10h30, uma cerimônia de assinatura dos contratos que oficializam o início deles no programa de incubação da Intuel. Além dos representantes de cada empresa, estarão presentes a gerente da Incubadora, Bruna Ferrari; o diretor da Agência de Inovação Tecnológica da UEL (Aintec), Prof. Dr. Edson Miura e o reitor da UEL, Prof. Dr. Sérgio Carlos de Carvalho. O evento será realizado na Aintec, que fica no Campus Universitário.

Referência em empreendimentos tecnológicos

Em 19 anos de história, a Incubadora ofereceu apoio a 31 empresas através do programa de incubação que, juntas, representam um número significativo de empreendimentos de base tecnológica da região de Londrina.

A qualidade do trabalho de acompanhamento e avaliação dos empreendimentos incubados foi reconhecida ao longo da história da Intuel: em 2011, a Incubadora recebeu o Prêmio Incentivo de Empreendedorismo Inovador, concedido pelo Centro Internacional de Inovação (C2i) do Sistema FIEP. Essas ações também levaram a Intuel a ser selecionada entre um grupo seleto de incubadoras de todo o país a participar do programa Centro de Referência para Apoio a Empreendimentos (Cerne) que possibilita a criação de gestão da qualidade nos processos de incubação.

Outra conquista recente da Intuel foi ser reconhecida como a 2ª melhor incubadora do Paraná no ranking UBI Benchmark 2017-2018, que é um estudo sueco que avalia incubadoras e aceleradoras ligadas a instituições de ensino de todo o mundo.

Conheça as empresas que passam a contar com esse apoio a partir deste ano:

ICard Networking

O ICard é um aplicativo que pretende facilitar a organização dos dados e informações das equipe de vendas de empresas que atuam no mercado visitando e captando clientes.

EducaMaker

A EducaMaker é uma plataforma de ensino adaptativa e gratuita que oferece mais de mil aulas, com todo o conteúdo do ensino médio e uma inteligência que analisa as dificuldades de aprendizagem de cada um dos estudantes.

Reative

A proposta da QReative é um aplicativo que realiza a prestação de contas sem a necessidade de o usuário digitar as despesas manualmente, sendo realizada de forma automática através principalmente dos QR Codes contidos nas notas NFCe (Nota Fiscal de Consumidor eletrônica) ou através do XML da NFe (Nota Fiscal eletrônica).

XModal

O objetivo da tecnologia da XModal é oferecer um market place de serviços para empresas de importação e exportação.

AllService

A ideia do negócio é criar um aplicativo de pequenos serviços domésticos, que permita conectar o usuário aos prestadores de serviços como diaristas, encanadores, eletricistas, etc.