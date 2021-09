Investimento de R$ 40 milhões traz nova indústria para Londrina

Será anunciada nesta sexta-feira, às 11 horas, no gabinete do prefeito Marcelo Belinati, a construção em Londrina da maior unidade brasileira da Rizobacter. A empresa faz parte do grupo Bioceres Crop Solutions, listado na NASDAQ, provedor global em soluções projetadas para a sustentabilidade na agricultura.

Além do prefeito, estarão presentes o diretor da empresa, Nilton Elteto, e o presidente da Codel, Bruno Ubiratan, que acompanhou a vinda da fábrica para a cidade.

A argentina Rizobacter, do Grupo Bioceres Crop Solutions, possui filiais e subsidiárias no Uruguai, Paraguai, Bolívia, Colômbia, Estados Unidos, Canadá, México, África do Sul, Índia e Ucrânia, e está presente há 23 anos no Brasil.

Com ações negociadas na NASDAQ, a Rizobacter possui diferentes linhas de produtos: inoculantes, adjuvantes, biofertilizantes e produtos de biocontrole.

A unidade deve gerar até 130 empregos e ocupar uma área de aproximadamente 65 mil m², com galpão de produção, dois laboratórios, escritório administrativo e refeitório.

