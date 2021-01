Jairo Tamura será o presidente da Câmara de Londrina nos próximos dois anos

A vice-presidência será ocupada por Daniele Ziober. Também comporão a Mesa os vereadores: Nantes, Sônia Gimenez e Mara Boca Aberta

Na noite de ontem (1º), logo após a cerimônia de posse dos vereadores da 18ª Legislatura, foi realizada a eleição para a Mesa Executiva da Câmara de Londrina, que vai conduzir os trabalhos do Legislativo em 2021 e 2022. O presidente será o vereador Jairo Tamura (PL) e o posto de vice-presidente será ocupado pela vereadora Daniele Ziober (PP). Também comporão a Mesa os vereadores: Nantes (PP), como 1º secretário; Sônia Gimenez (PSB), como 2ª secretária, e Mara Boca Aberta (pros), como 3ª secretária.

Conforme determina o Regimento Interno da Câmara, após a cerimônia de posse, o plenário deliberou se a sessão para eleição da próxima Mesa Executiva ocorreria imediatamente ou em até 48 horas. Os presentes decidiram que a eleição seria realizada na sequência, ainda nesta sexta. Os trabalhos, então, foram suspensos para a composição das chapas. Houve apenas uma chapa inscrita e a votação ocorreu de forma nominal e aberta. Dos 19 vereadores, 14 votaram a favor da chapa única e cinco se abstiveram de votar: Beto Cambará (Podemos), Deivid Wisley (Pros), Eduardo Tominaga (DEM), Giovani Mattos (PSC) e Santão (PSC).

Usando a palavra pela primeira vez como presidente da Câmara Municipal, Jairo Tamura enfatizou a importância da representatividade feminina na nova Mesa e na Câmara de Londrina. "Eu me sinto muito honrado com mais esse desafio. O meu compromisso é com a lealdade com todos que estão aqui nessa Câmara, representando a todos vocês. […] A todos os vereadores e principalmente às vereadoras eleitas, eu me sinto muito orgulhoso de tê-las nessa chapa, representando uma parcela da sociedade antes esquecida", disse. Tamura também adotou um tom conciliatório. "Preciso da ajuda de cada um de vocês, dando opiniões, para que essa Casa seja aberta ao diálogo. Espero contar com todos os vereadores, independentemente de siglas, de causas, de cenários conflitantes. Espero que todos possam ter o diálogo necessário, com muito respeito", complementou.

Com 56 anos de idade, Jairo Tamura nasceu em Uraí, no Norte Pioneiro do Paraná, e está em seu terceiro mandato como vereador. Formado em Agronomia e Direito, ocupou a presidência da Associação Cultural e Esportiva de Londrina (Acel) entre os anos de 2007 e 2008. Atuou também na Comissão Regional de Produção de Café da Cooperativa Cotia e integrou a comissão organizadora da festa dos 100 anos da Imigração Japonesa (Imin 100), em 2008. Em outubro daquele mesmo ano foi eleito vereador de Londrina pelo Partido Socialista Brasileiro (PSB), para a 15ª Legislatura (2009 a 2012), com 2.569 votos. Foi presidente interino da Câmara de Londrina por 4 meses. Posteriormente filiou-se ao então denominado Partido da República (PR), atual Partido Liberal (PL), e foi eleito novamente vereador para a 17ª Legislatura (2017 a 2020), com 1.517 votos. Em maio de 2018 tornou-se líder do prefeito na Câmara. Em 2020, elegeu-se para a 18ª Legislatura (2021 a 2024), também pelo PL, com 3.078 votos.

O que faz

A Mesa Executiva da Câmara tem mandato de dois anos e uma série de atribuições, entre elas, dirigir os trabalhos legislativos, autorizar viagens de vereadores e elaborar as propostas orçamentárias da Câmara.

Marcela Campos/Asimp