Jardim Petrópolis tem nova praça totalmente revitalizada pela Prefeitura

Prefeito Marcelo Belinati entregou oficialmente agora a noite as benfeitorias no local, que está ao lado da Paróquia Nossa Senhora das Graças, de dois colégios e do Hospital do Câncer

O prefeito Marcelo Belinati esteve agora a noite visitando a praça no jardim Petrópolis, região central de Londrina, que fica localizada no cruzamento entre as Ruas Luís Dias e General Horta, para oficializar a entrega da revitalização do local.

resultado da revitalização da praça. Foto: Vivian Honorato

“Parabéns prefeito Marcelo. Ficou a praça mais linda da cidade. Desde 1982 que moro aqui, é a primeira vez que foi feita a revitalização completa deste local”, disse o morador José Dias. Diversos moradores que estavam no local ficaram bastante contentes com a revitalização. É o caso da senhora Ezilda Rossato. “Ficou maravilhosa. Com a iluminação em LED, a noite virou dia aqui”, afirmou.

Não é para pouco, o entusiasmo da população. A Prefeitura de Londrina fez uma nova praça. Reformou e construiu calçadas, todas niveladas e com rampas de acessibilidade. As condições de mobilidade receberam atenção especial, também, com a aplicação de novo pavimento asfáltico nas vias do entorno. As ruas ganharam nova sinalização de trânsito e houve a criação de vagas de estacionamento para cadeirantes, idosos, ambulâncias e de curta duração.

Composto por bancos, mesas e lixeiras, o mobiliário urbano antigo foi restaurado e incrementado com novas unidades. A academia ao ar livre, antes marcada pela ação do tempo e pelo mau uso de alguns, foi completamente recuperada. As obras incluíram a implantação de parque infantil; instalação de luminárias em LED; colocação de placas institucionais; conserto de meios-fios; poda de árvores; plantio de grama; paisagismo e pinturas em geral. Essa última ação, inclusive, contemplou também o muro externo da quadra poliesportiva do Colégio Estadual Barão do Rio Branco, situada na praça.

“A revitalização era uma demanda antiga desta região, que é muito importante porque abriga à Paróquia Nossa Senhora das Graças, dois colégios, o Hospital do Câncer de Londrina e estruturas de apoio aos pacientes e familiares”, disse o prefeito Marcelo Belinati. “Agora os frequentadores da praça, entre eles os motoristas de vans da região e os pacientes que vem tratar no Hospital do Câncer, contam agora com um novo espaço de descanso, lazer e convivência”, completou.

Acompanharam o prefeito na visita, o padre Marcelo Gomes dos Santos da Paróquia Nossa Senhora das Graças; o vice-prefeito, João Mendonça; o presidente da Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU), Marcelo Cortez; os secretários de Obras e Pavimentação, João Verçosa e do Ambiente, Ronaldo Siena; o diretor da Sercomtel Iluminação, Alexander Firmino e o vereador Thiago “Chavão”.

O Programa Municipal de Revitalização de Praças e Espaços Públicos, lançado em 2018 pela Prefeitura de Londrina, já atendeu a mais de 500 áreas de uso coletivo espalhadas por toda a cidade. Além de tornar a paisagem urbana mais bonita, os esforços têm como objetivo estimular a prática de atividade física e o convívio entre as pessoas.

O programa é executado pela Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU); Secretarias de Obras e Pavimentação; Ambiente; e Planejamento, Orçamento e Tecnologia; além da Fundação de Esportes (FEL) e da Sercomtel Iluminação. “Isto é um diferencial da nossa administração. É um trabalho feito com várias mãos. Já fizemos quase 500 praças e vamos fazer muito mais em todos os cantos da cidade”, declarou o prefeito.

NCPML