JBS leva mais doações a Londrina

Ação integra o programa de responsabilidade social da empresa, “Fazer o Bem Faz Bem – Alimentando o Mundo com Solidariedade”

No último dia 29, a JBS entregou 50 macas hospitalares de transporte à Prefeitura Municipal de Londrina (PR). Essa nova doação da empresa para a cidade está dentro do seu programa “Fazer o Bem Faz Bem – Alimentando o Mundo com Solidariedade”.

Desde junho, o município já recebeu 5 mil cestas básicas e 33 mil equipamentos de proteção individual (EPIs), como máscaras N95 e luvas de procedimento.

Londrina é uma das mais de 270 cidades beneficiadas pelo programa no Brasil. No Paraná, a JBS fará a doação de R$ 20,2 milhões, sendo R$ 10 milhões para o Estado e R$ 10,2 milhões para 12 municípios paranaenses, beneficiando mais de 3 milhões de pessoas.

“Fazer o Bem Faz Bem – Alimentando o Mundo com Solidariedade”

Os R$ 400 milhões que serão doados pela JBS contra a pandemia no Brasil serão aplicados nas três frentes de atuação do programa – saúde, assistência social e ciência. A estimativa é que mais de 76 milhões de pessoas sejam beneficiadas com as ações.

A alocação dos recursos considera um diagnóstico feito com sistemas de saúde municipais e estaduais e incluiu entrevistas e análise de dados. Essas informações foram avaliadas por especialistas dos três comitês independentes do programa da JBS nas áreas de saúde, social e ciência e que, com larga experiência em seus respectivos setores de atuação, apoiaram na definição das ações e projetos atendidos.