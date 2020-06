Jogador londrinense Jadson visita o prefeito Marcelo Belinati

Durante o encontro, o meio-campista apresentou projeto de empreendimento imobiliário que pretende instalar na região norte

O prefeito Marcelo Belinati recebeu em seu gabinete, ontem (9), o jogador Jadson, londrinense que defendeu a Seleção Brasileira de Futebol em diversas ocasiões, inclusive na Copa das Confederações de 2013. O atleta, que jogou em grandes clubes brasileiros e no Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, se reuniu com o prefeito e secretários municipais para apresentar um projeto de empreendimento imobiliário na região norte de Londrina.

Em uma área de 55 mil metros quadrados, no Conjunto Vivi Xavier, Jadson planeja erguer um condomínio residencial vertical com 40 mil m² de área construída, com mais de 600 apartamentos. Durante o encontro, o prefeito se comprometeu a apoiar a iniciativa, que deverá gerar milhares de empregos diretos e indiretos. “O Jadson nasceu aqui, se tornou reconhecido, e quer investir na sua cidade. Ele terá todo nosso apoio, afinal Londrina terá muito a ganhar com esse empreendimento, e dentro das nossas possibilidades faremos o possível para que se concretize”, afirmou Marcelo.

Segundo o jogador, que é proprietário da JR Silva Empreendimentos, fundada há 10 anos, embora o projeto ainda esteja em uma fase inicial, a expectativa para sua execução é positiva, mediante as orientações que serão repassadas pelo Município. “A cidade está expandindo bastante, inclusive naquela região, e viemos conferir o que é necessário para viabilizar esse condomínio. É uma região que interliga Londrina e Ibiporã, mas ainda carece de infraestrutura, então vamos conversar bastante para poder executar a obra da melhor forma”, citou.

A pedido do prefeito, uma nova reunião será marcada, entre os representantes da JR Silva Empreendimentos e o corpo técnico da Cohab-LD, que irá repassar orientações técnicas, dando condições para que o projeto tenha as diretrizes definidas, viabilizando a construção de unidades habitacionais de interesse social. “Hoje tivemos uma conversa inicial, mas iremos nos reunir na companhia para apresentar as legislações, normas técnicas, para que a construtora possa desenvolver uma proposta dentro do que o Município precisa, de interesse social”, adiantou o presidente da Cohab-LD, Luiz Cândido de Oliveira.

Ao final da visita, o jogador meio-campista presenteou o prefeito com uma camisa autografada da Seleção Brasileira, no modelo da Copa das Confederações de 2013, cuja final disputou e foi vencida pelo Brasil, no Maracanã.

O encontro teve ainda a participação dos secretários municipais de Planejamento, Orçamento e Tecnologia, Marcelo Canhada, e de Saúde, Felippe Machado, presidente da CMTU, Marcelo Cortez, e o ex-vereador Jamil Janene. Esteve presente também o engenheiro da JR Silva Empreendimentos, Henrique Pereira.

