Jogo radiofônico circula por escolas municipais e serviços de convivência

Como parte do projeto “AlmA Londrina Rádio Web'', aprovado pelo Programa Municipal de Incentivo à Cultura (PROMIC), a circulação Estúdio de Rádio Móvel realiza hoje, 26, a partir das 8h00, a segunda oficina de jornalismo radiofônico, na Escola Municipal da Vila Brasil. A primeira ocorreu no último dia 6, na Casa das Artes, mantida pela Escola Londrinense de Circo, que oferece o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV).

A atividade é composta por um jogo de cartas que abrange temas relacionados ao cotidiano de uma rádio. Alunos e professores participam interagindo entre si, realizando as atividades atribuídas a cada carta, como locução, entrevistas, vinhetas, jingles, entre outras.

O intuito é conectar os alunos da rede municipal de educação e adolescentes participantes do SCFV ao trabalho do profissional radiofônico, discutindo temas como ética, cidadania, cultura popular e a importância da notícia. O programa circula por todas as regiões da cidade em escolas do município e serviços de convivência e fortalecimento de vínculos.

O jogo é organizado e aplicado pela equipe da AlmA Londrina, que se desloca aos espaços com equipamentos da rádio, tornando os participantes em jornalistas radiofônicos, publicitários ou radialistas por um dia. A oficina é uma das atribuições do projeto Alma Londrina Rádio Web. Criada em 2012, a rádio comemora 10 anos de existência neste ano e nasceu com o propósito de disseminar atividades culturais em Londrina.

Atualmente, a grade do projeto conta com programas como Sons do Brasil, Engenharia Científica, Hora do Sabbath, Brasil de Todos os Sons, Punkadaria, Calma La Bomba, Identi Cast, entre outros. De autoria própria da rádio, o Podcast da AlmA é responsável por noticiar, divulgar e celebrar assuntos relacionados à criatividade, qualidade de vida, literatura, teatro, música e cultura na cidade.

Daniel Thomas/Asimp