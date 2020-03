Jovem de Londrina é selecionado para representar a Sicredi União em evento na Inglaterra

O estudante de jornalismo e ex-integrante da Cooper Região – cooperativa de materiais recicláveis, de Londrina, Júlio César Aparecido Gonçalves foi a liderança jovem selecionado para representar a Sicredi União PR/SP no YP Exchange e Global Youth Summit 2020, que acontecerá em Londres e Manchester (Inglaterra) de 9 a 15 de março.

O encontro é fomentado pelo Conselho Mundial das Cooperativas de Crédito e tem como foco promover o intercâmbio de boas práticas de trabalho dos jovens no cooperativismo. A definição pelo nome de Júlio César como integrante da comitiva do Sistema Sicredi ocorreu pelo trabalho que ele vem realizando como líder da agência Santos Dumont no Comitê Jovem da cooperativa. Ele já participou de vários cursos e formações oferecidas pela Sicredi União, reforçando sua liderança cooperativista.

Sua motivação e participação chamaram a atenção da gerente da agência, Vânia Pereira. “O que me chamou a atenção no Júlio foi a sua determinação”, comenta.

Desistir nunca foi uma opção

A história de vida de Júlio César poderia levar muitos a desistir de correr atrás de seus sonhos. A infância foi repleta de amor e cuidado, mas materialmente, faltava muita coisa, como ele relata. A mãe criou os filhos sozinha. Ele nasceu e cresceu na Vila Marízia, conhecida em Londrina pelo alto índice de violência e falta de estrutura básica.

Ele conta que era um jovem tímido, muito em decorrência da rigidez do pai quando ainda vivia com a família. Mas sua determinação sempre o impulsionou. “Desde criança sempre sonhei em ser artista, sendo assim, quando completei 14 anos fui convidado para participar de um curso de Teatro e Dança. Dois anos depois, já estava trabalhando na Banda Fruto Proibido, aonde permaneci por 7 anos da minha vida. Além disso, participei de vários shows musicais com artistas nacionais”, conta.

Ele conheceu o cooperativismo há alguns anos, quando entrou para a cooperativa de recicladores, onde a mãe também trabalha. “O cooperativismo me deu essa visibilidade de um lugar mais justo, feliz e equilibrado e com melhores oportunidades para todos”, relata Júlio César.

Participar do summit num país do outro lado do oceano será, para ele, mais um divisor de águas. “A minha expectativa é grande e acredito que será um evento muito importante. Sou um jovem que mora em um bairro com grande índice de violência e mortalidade, e ser escolhido para representar uma instituição como a Sicredi, tão relevante para o país, é uma grande honra”, analisa.

O líder cooperativista diz que jamais pensou que uma oportunidade como essa pudesse bater á sua porta. “Mas eu sempre decidi fazer algo para mudar a minha vida e a vida das pessoas que estão a minha volta. Nunca desisti e sempre continuei focado no meu objetivo”, ensina.

Ele vê o evento como uma oportunidade para compartilhar conhecimento, cultura e metas. “Tenho certeza que ele mexerá muito com a minha história. Estou disposto a impactar, direcionar e colaborar com todos os jovens”.