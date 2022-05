Juba e Eloá recebem crianças para fotos

Mascotes da Floresta Encantada do Londrina Norte Shopping estarão disponíveis por um mês, toda quarta-feira, até 08/06

A dupla Juba e Eloá está de volta ao Londrina Norte Shopping! O querido leão e a simpática elefanta marcarão presença na Floresta Encantada, toda quarta-feira, das 18h às 20h, até o dia 08 de junho. As crianças terão a chance de abraçar e tirar fotos com os bonecos. Os atendimentos serão por ordem de chegada e não há custo. As famílias poderão registrar o momento com o próprio celular.

A Floresta Encantada é um playground gratuito, instalado dentro da Praça de Alimentação do Shopping. No local, as crianças têm inúmeras opções de brincadeiras, como escorregadores e labirintos. Tudo de forma segura e divertida, sob a supervisão dos pais.

A Floresta Encantada é aberta a crianças de até 8 anos ou com até 1,40m de altura. A atração funciona todos os dias: segunda a quinta-feira, das 10h às 21h; sexta e sábado, das 13h30 às 17h | 18h às 21h30; domingo e feriados, das 12h às 17h | 18h às 20h.

Micheli Monge/Asimp