KLB faz show em Londrina neste sábado (18/06)

Os irmãos vão apresentar a turnê especial “20+2 Experience” no estacionamento do Londrina Norte Shopping

Neste sábado (18/06), no estacionamento do Londrina Norte Shopping, será realizado o tão aguardado show do KLB. O grupo, considerado um fenômeno dos anos 2000, está de volta aos palcos com a turnê comemorativa “20 +2 Experience”. A turnê celebrará duas gloriosas décadas de carreira e o lançamento do primeiro álbum do trio, que explodiu com os hits “A Dor Desse Amor” e “Ela não está aqui”.

O retorno dos irmãos Kiko, Leandro e Bruno à música foi um dos assuntos mais comentados de 2022. A expectativa do público é grande e em Londrina não é diferente.

O show na cidade está marcado para às 21h30 e os ingressos podem ser comprados no site www.diskingressos.com.br.

Esquenta para o show

O Londrina Norte Shopping preparou um “esquenta” para o show do KLB. O Happy Hour será realizado na Praça de Alimentação, das 19h às 21h, com a animação da dupla Gato de Botas, que vai tocar um pouco de tudo, de MPB a Pop Rock. Não perca!

Micheli Monge/Asimp