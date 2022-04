Laboratório do IAT em Londrina conquista recertificação do Inmetro

Reconhecimento dignifica a manutenção da competência dos laboratórios para realização de ensaios avaliados, seguindo padrões internacionais.

Os laboratórios ambientais do Instituto Água e Terra (IAT) em Londrina receberam, na quarta-feira (30), a aprovação da manutenção de sua acreditação pela ISO 17025/2017 do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), agora válida por dois anos, até 2023.

Esse é um reconhecimento formal da manutenção da competência dos laboratórios para realização dos ensaios avaliados, seguindo padrões internacionalmente exigidos pela norma ISO/IEC 17025:2017.

Para obter a manutenção da acreditação, conquistada em janeiro de 2021, foi analisada a conduta do laboratório para coleta e análise da água bruta, tratada, residual e para consumo humano. Foram acreditados (certificados) os ensaios químicos, biológicos e a amostragem, realizados no local.

“Essa é uma vitória de todos os laboratórios do Estado, em especial de Londrina. Com a manutenção da acreditação, podemos afirmar que o Paraná possui dentro do seu órgão ambiental, laboratórios com confiabilidade analítica e reconhecimento internacional”, explica a gerente técnica e da Qualidade dos laboratórios do IAT, Loraine Jacobs Lucca.

A acreditação de Londrina foi registrada na Rede Brasileira de Laboratórios de Ensaio (RBLE), com o código CRL nº 1540. Com esta numeração, é possível consultar os parâmetros acreditados no site do Inmetro.

Processo

A Coordenação Geral de Acreditação (CGCRE) do Inmetro visitou as estruturas em Londrina no mês de dezembro do ano passado. Antes de um laboratório obter a acreditação ou a manutenção de acreditação, de acordo com a ISO/IEC 17025, ele passa por avaliações bastante criteriosas na parte de documentação, estrutura e também analítica.

A ISO/IEC 17025 é uma norma robusta para as atividades de laboratório, pois apresenta todos os requisitos de uma norma de gestão, como a ISO 9001, além da avaliação de critérios técnicos.

Laboratórios

Os laboratórios do IAT realizam análises de solo, água e peixes, nas competências de Metais, Ecotoxicologia, Limnologia, Físico-Química e Microbiologia. O Instituto possui três estruturas: em Curitiba, Toledo e Londrina.

O laboratório de Curitiba também já possui acreditação (CRL nº 1457) desde novembro de 2019, tendo sido reavaliado em janeiro de 2021, e obtido a manutenção da acreditação. Uma nova avaliação deve ocorrer até novembro deste ano.

Os laboratórios de Toledo já iniciaram o processo para solicitação de acreditação e estão em fase final de levantamento de documentação.

Monitoramento

Após a obtenção do CRL, os laboratórios são avaliados constantemente em períodos pré-definidos (1 ano na primeira avaliação e depois em intervalos de 2 anos) para verificar se mantêm o atendimento aos requisitos da norma, dentre eles o de melhoria contínua, ou seja, se além da manutenção da qualidade houve melhorias no processo como um todo buscando sempre aumentar a excelência dos processos.

Daniele Iachecen/Asimp