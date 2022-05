Lançada nova linha de ônibus exclusiva entre o terminal Milton Gavetti e o Londrina Norte Shopping

Passageiros podem contar com ônibus a cada 12 minutos

O Londrina Norte Shopping, em parceria com a Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU), inaugurou, recentemente, uma linha exclusiva de ônibus para fazer o trajeto do Terminal Milton Gavetti até o Shopping. A cada 12 minutos, o ônibus sai de dentro do estacionamento do Londrina Norte e segue sentido ao Gavetti. E para quem chega ao terminal e deseja ir ao Shopping, o intervalo de tempo é o mesmo.

De acordo com a coordenadora de Marketing do Shopping, Luana Thomas Colpo, o objetivo é deixar o caminho muito mais rápido e confortável, com intervalos curtos entre um ônibus e outro. “Esse foi um primeiro passo, estamos trabalhando para trazer ainda mais possibilidades de conforto aos nossos clientes”, ressaltou.

Para conferir os horários completos dos ônibus na cidade de Londrina, basta acessar o site www.cmtu.londrina.pr.gov.br, no menu “Transporte”.

Micheli Monge/Asimp