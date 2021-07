LBV aquece corações em meio à pandemia de coronavírus

No município Londrina, a Instituição entregou cobertores aos moradores para protegê-los do frio rigoroso.

A Legião da Boa Vontade entregou 200 cobertores a moradores da cidade de Londrina, que enfrentam, neste momento, além do novo coronavírus, o frio rigoroso.

A ação emergencial faz parte da campanha Diga Sim!, uma importante iniciativa de mobilização social que possibilitará maior proteção às famílias que enfrentam as baixas temperaturas e, infelizmente, não tem recursos para a compra de um cobertor.

“Nosso agradecimento a todos que colaboram com a Legião da Boa Vontade. Os cobertores chegaram na hora certa até quem mais precisa!”, destacou o sr. Kleber Maricato, representante da LBV na cidade.

Em Londrina, o Centro Comunitário de Assistência Social da LBV está localizado na Rua Serra dos Pirineus, 920 – Jd. Bandeiras. Outras informações pelo telefone (43) 3328-1100.

