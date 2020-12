LBV entrega mais de 4 toneladas em doações para famílias de Londrina

Ontem, 15 de dezembro (terça-feira), a Legião da Boa Vontade (LBV) realizou a entrega de cestas de alimentos não perecíveis e kits de limpeza a 150 famílias em situação de vulnerabilidade social de Londrina/PR. Os alimentos foram arrecadados por meio da tradicional campanha Natal Permanente da LBV – Jesus, o Pão Nosso de cada dia!. Em todo o Brasil, essa iniciativa solidária irá garantir um Natal melhor e sem fome para mais de 50 mil famílias.

As crianças atendidas pela LBV também foram presenteadas com brinquedos e o parceiro Mesa Brasil fez a doação de Chester para as famílias. Seguindo todos os protocolos sanitários necessários para a prevenção da covid-19, cada atendido levou para casa mais de 20 kg de alimentos e kits de limpeza para que continuem se prevenindo do novo coronavírus.

O representante da LBV na cidade, sr. Kleber Maricato, que esteve presente durante a entrega, destacou: “A LBV não tem medido esforços para amparar todos as famílias assistidas pela Instituição. A todos os colaboradores e parceiros que contribuíram para que a LBV realizasse essa entrega de hoje, o nosso muito obrigado!”.

Só em Londrina foram entregues mais de 4 toneladas em doações, arrecadadas com o apoio de colaboradores, voluntários e parceiros da LBV. Em todo o Paraná, a Instituição irá distribuir mais de 46 toneladas em doações. As entregas continuam nos próximos dias e beneficiará famílias das cidades de Curitiba, São José dos Pinhais, Maringá, Cascavel, Foz do Iguaçu, Ivaiporã,Araucária, Ponta Grossa e Telêmaco Borba.

Ação solidária

Quem puder ajudar, ainda dá tempo. Entre no site www.lbv.org ou ligue para o telefone 0800 055 50 99 para participar dessa iniciativa. Para saber como está ocorrendo a entrega das doações em todo o Brasil, basta acessar o endereço @LBVBrasil no Instagram, noFacebook e no YouTube.