LBV inicia entrega de cobertores a famílias de Londrina

Além de enfrentar a pandemia do novo coronavírus, as famílias em situação de vulnerabilidade social também sofrem nesse período do ano com as baixas temperaturas. Por meio da campanha Diga Sim!, a Legião da Boa Vontade (LBV), com a ajuda de seus colaboradores, promove anualmente a entrega de cobertores em dezenas de cidades brasileiras.

Em Londrina, acontecerá a entrega de 300 cobertores novos nos dias 08, 09 e 10 de junho, das 14 às 17 horas, no Centro Comunitário de Assistência Social (R. Serra dos Pirineus, 920 — Bandeirantes). A iniciativa beneficiará famílias assistidas nos serviços socioassistenciais da LBV; famílias acompanhadas pelo Centro de Referência de Assistência Social – CRAS Oeste B; e crianças e adolescentes atendidos pelo Nuselon - Núcleo Social Evangélico de Londrina.

Essa ação emergencial realizada pela LBV ocorrerá de forma organizada para evitar aglomerações, respeitando o distanciamento de 1,5m entre as pessoas com o uso de máscaras, de luvas e de álcool em gel 70%, como recomendam os órgãos oficiais de saúde para prevenir qualquer contágio com o novo coronavírus.

A Solidariedade não pode parar

Para que mais famílias recebam a ajuda necessária neste momento desafiador, todo donativo é muito bem-vindo! Para colaborar, acesse o site lbv.org.br. A doação é simples, rápida e segura. Acompanhe as ações da LBV no endereço @LBVBrasil no Facebook e no Instagram.

Sobre a LBV

A Legião da Boa Vontade é uma instituição filantrópica, sem fins econômicos, de caráter educacional, cultural e de assistência social. Fundada no Brasil, em 1950, a LBV possui o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (Cebas) e também representação na Organização das Nações Unidas (ONU), no Departamento de Comunicação Global (DCG) e no Conselho Econômico e Social (Ecosoc), neste com o status consultivo geral, onde contribui com recomendações e boas práticas socioeducacionais. Com 82 unidades (abrigos para idosos, Centros Comunitários de Assistência Social, escolas de Educação Básica e Escola de Capacitação Profissional), a Instituição atende milhares de crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, gestantes e famílias em situação de vulnerabilidade social. Com mais de 13,6 milhões de atendimentos e benefícios prestados anualmente, a LBV trabalha permanentemente para melhorar a realidade de milhares de pessoas e famílias em todo o país.

Kleber Francisco Maricato/Asimp