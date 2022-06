Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2023 será debatida em audiência pública na Câmara de Londrina

Evento híbrido será realizado no dia 6, às 19 horas, na Sala de Sessões do Legislativo Municipal

O projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO-2023) será debatido na Câmara Municipal de Londrina (CML) em audiência pública nesta segunda-feira (6), às 19 horas. O evento ocorrerá de forma híbrida, com possibilidade de participação presencial, na Sala de Sessões da Câmara Municipal de Londrina, e remota, pela internet. Haverá transmissão pelo Youtube e Facebook do Legislativo. O evento será coordenado pela Comissão de Finanças e Orçamento.

Os interessados em participar da audiência no prédio da Câmara podem fazer o cadastro antecipadamente pelo link: bit.ly/presenca-audiencia-PL-65-2022. No dia da audiência, será publicado link junto com o vídeo de transmissão, no Youtube e Facebook, para aqueles que desejarem fazer uso da palavra por vídeo, pelo aplicativo Zoom. A participação também poderá ocorrer por meio do envio de mensagem em texto ou áudio.

“A participação da população é superimportante porque, justamente, a diretriz orçamentária é que vai mostrar aos munícipes onde estão as prioridades do Executivo Municipal. As manifestações, numa audiência pública, elas são recepcionadas. O cidadão pode se pronunciar, inclusive, de forma on-line, porque as audiências estão sendo híbridas”, afirmou o vereador Eduardo Tominaga, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento.

O projeto

Apresentada pelo Executivo Municipal, a proposta da LDO 2023 foi protocolada na Câmara de Londrina no dia 13 de abril deste ano e possui 80 artigos contendo as metas e prioridades da administração pública municipal, organização e estrutura dos orçamentos, diretrizes específicas para o Poder Legislativo, diretrizes gerais para a elaboração, alteração e execução dos orçamentos do município, além de itens relativos às despesas com pessoal, legislação tributária e dívida pública. O PL estima as receitas e despesas municipais em R$ 2.692.682.000,00 em valores correntes, com variação de 14,57% em comparação com o projetado para 2022.

A matéria segue tramitação especial, conforme o Regimento Interno da CML, e recebeu pareceres favoráveis de todas as comissões permanentes do Legislativo, incluindo a de Justiça e a de Finanças. O PL foi aprovado em primeira discussão em 10 de maio de 2022.

A Lei de Diretrizes Orçamentárias tem que ser discutida e aprovada anualmente. Ela estabelece as metas e prioridades que vão balizar a Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2023, respeitando o Plano Plurianual (PPA) referente aos anos de 2022 a 2025. A realização de audiência pública para debater as leis orçamentárias é obrigatória, conforme a lei federal nº 10.257/2001, que estabelece diretrizes gerais da política urbana.

“A LDO é um dos três documentos que compõem o planejamento orçamentário do município. A Prefeitura protocola [o projeto] anualmente e a Câmara aprova ou não, faz alterações ou não, neste documento que aponta as prioridades da Prefeitura para o próximo ano. A gente aprova a diretriz orçamentária neste ano para o exercício de 2023”, explicou Tominaga.

Comissão de Finanças

A Comissão de Finanças e Orçamento, organizadora da audiência pública, é composta pelos vereadores Eduardo Tominaga (PSD), como presidente; Mestre Madureira (PP), como vice; e Matheus Thum (PP), como membro.