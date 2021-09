Lei que cria a Campanha LondriPáscoa em Londrina será sancionada na quarta-feira (8)

De autoria da vereadora Professora Sonia Gimenez, a iniciativa visa promover ações de fomento ao comércio e turismo londrinenses, na quinzena que antecede a Páscoa

Na próxima quarta-feira (8), às 10h, no gabinete, o prefeito Marcelo Belinati sancionará a Lei no 3.249/2021, que institui a Quinzena Municipal da Campanha LondriPáscoa no Calendário de Comemorações Oficiais do Município de Londrina. De autoria da vereadora Professora Sonia Gimenez, o projeto de lei que deu origem à nova medida cita, entre outros objetivos, a intenção de fomentar a atividade econômica do município. Além de incentivar o comércio da cidade, a iniciativa visa apoiar os micro e pequenos empreendedores, profissionais autônomos, e comerciantes que atuam nos bairros e distritos, promovendo a geração de emprego e renda.

Celebrado anualmente, na quinzena que antecede o domingo de Páscoa, o evento poderá contar com atividades voltadas à arrecadação e doação de alimentos, doces e vestuários, que serão destinados às famílias de baixa renda, especialmente àquelas que incluem crianças. Ainda segundo a nova lei, a administração municipal fica autorizada a firmar parcerias com entidades civis e religiosas, sediadas em Londrina, para divulgar e promover iniciativas relacionadas à Campanha LondriPáscoa.

Segundo a vereadora Professora Sonia Gimenez, o projeto foi inspirado no LondriNatal, uma tradição de longa data na cidade. Gimenez salientou a intenção de promover diferentes ações nos bairros, como feiras de produtos artesanais; atividades culturais, religiosas e artísticas; eventos esportivos; e decorações relativas às celebrações de Páscoa, entre outras.

“Além de incentivar o comércio e o turismo, a ideia é estimular atividades religiosas, unir as comunidades, dar projeção aos talentos artísticos dos bairros e ocupar os espaços públicos como praças, escolas e postos de saúde. Pretendemos, por exemplo, trabalhar em conjunto com as lideranças dos bairros para resgatar brincadeiras infantis, realizar apresentações de corais e promover feiras de produtos artesanais. Já os estabelecimentos comerciais poderão fazer promoções para aumentar as vendas, instalar decorações especiais e funcionar em horário diferenciado. Como o evento é anual, a intenção é que fique mais forte a cada edição”, citou.

O presidente do Instituto de Desenvolvimento de Londrina (Codel), Bruno Ubiratan, parabenizou a vereadora Professora Sonia Gimenez pela iniciativa. Ubiratan destacou, também, que a Codel já vinha pensando em possíveis ações para a Páscoa, relacionadas ao turismo e comércio. “Assim como o Natal, a Páscoa é uma data muito importante, não só do ponto de vista religioso e familiar, mas também pelo fato de que as pessoas viajam e consomem mais durante o feriado. Por isso, pretendemos explorar o potencial econômico e turístico de Londrina durante a Campanha LondriPáscoa, inclusive aproveitando a significativa produção artesanal presente na cidade”, afirmou.

Segundo o secretário municipal de Governo, Alex Canziani, a administração municipal pretende somar forças com outros setores para alavancar a campanha. “Queremos reunir as igrejas, a Associação Comercial e Industrial de Londrina, as entidades e sindicatos do comércio e dos trabalhadores, entre outros, para lançar a Campanha LondriPáscoa com muita força no ano que vem. Nosso objetivo é que a Páscoa, uma data importante pelo seu significado e pelo movimento que gera no comércio, possa ser uma tradição ainda mais marcante em Londrina, aquecendo consideravelmente a economia e atraindo um grande número de visitantes”, frisou.

