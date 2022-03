Lenços e tapetes são doados pela Secretaria da Mulher para mulheres com câncer

Arrecadação dos itens for realizada por meio da Campanha Lenço Solidário, que integrou as ações do Outubro Rosa

Na última terça-feira (8), a Prefeitura de Londrina, por meio da Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres (SMPM), fez a entrega dos lenços recebidos pela Campanha Lenço Solidário, cujo objetivo é arrecadar itens que serão doados a mulheres em tratamento de câncer. Também foram doados tapetes, por meio do projeto Artesanato Solidário.

A Campanha Lenço Solidário integrou as ações do Outubro Rosa, movimento internacional de conscientização para o controle do câncer de mama e, mais recentemente, sobre o câncer de colo do útero. Ao todo, foram arrecadados cerca de 300 lenços.

Para a doação das peças, a iniciativa manteve caixas em diversos pontos de arrecadação desde o dia 1º de outubro de 2021. Os recipientes foram colocados na sede da Prefeitura de Londrina, da SMPM e de outras secretarias e órgãos da administração municipal, como Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU), Sercomtel Iluminação, Companhia de Tecnologia e Desenvolvimento (CTD), Câmara Municipal de Londrina e Procon-LD, além de instituições privadas.

Após a arrecadação, a SMPM fez a higienização dos lenços, colocou-os em embalagens individualizadas e efetuou a entrega para a instituição Tok de Amor – que oferece apoio e acolhimento às pessoas diagnosticadas com câncer – e para o Centro de Atendimento a Mulheres em Tratamento de Câncer (CAPCs). Junto com os lenços, a secretaria também fez a entrega de tapetes, doados pelo projeto Artesanato Solidário, que faz parte da Campanha “Quando a sororidade entre as mulheres cresce, a sociedade agradece”, da SMPM.

A secretária da pasta, Liange Doy Fernandes, participou da entrega dos itens e destacou a importância da iniciativa. “Sempre que pensamos em ações da Secretaria de Políticas para as Mulheres, priorizamos aquelas que demonstram o nosso comprometimento e sororidade com todas as mulheres do nosso município. Durante o Outubro Rosa, além de conscientizar para a importância do diagnóstico precoce, buscamos, por meio da Campanha Lenço Solidário, envolver todos os nossos parceiros em um ato de generosidade e amor ao próximo. A arrecadação foi muito satisfatória e ficamos muito felizes em fazer a entrega dos itens”, apontou.

A psicóloga e diretora de Empreendedorismo e Ações Educativas da SMPM, Lisnéia Rampazzo, explicou que, no âmbito do projeto Artesanato Solidário, a ideia era que as alunas aprendessem a técnica abordada no curso e desenvolvessem o tapete, para depois oferecê-lo a uma mulher que estivesse em tratamento de câncer.

