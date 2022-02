Licitação do viaduto da PUC é mais uma conquista para Londrina, destaca o deputado Tercilio Turini

A licitação para construção do viaduto da PUC será lançada amanhã (dia 4) em Londrina com a presença do governador Ratinho Junior, secretário de Infraestrutura e Logística Sandro Alex, deputado estadual Tercilio Turini e outros representantes da comunidade. "É uma obra essencial para o sistema viário, aguardada há muitos anos pelos londrinenses", diz Turini.

O deputado participou diretamente da articulação para readequação de projetos e garantia dos recursos para o empreendimento. "Estive na prefeitura, conversei com engenheiros e levei ao secretário Sandro Alex e ao governador Ratinho Junior as reformulações. Os dois se comprometeram a atender a reivindicação e Londrina vai ter o viaduto no trecho urbano da BR 369, garantindo segurança e facilidade para o tráfego naquele local", afirma o parlamentar.

O viaduto da PUC vai liberar o fluxo de veículos para quem chega ou sai de Londrina pela BR 369 e permitir o cruzamento da rodovia nos sentidos do campus da universidade e do pool de combustíveis. "O movimento aumentou com o desenvolvimento daquela região e tornou-se muito perigoso passar de um lado a outro da BR. O viaduto desafoga o trânsito e cria perspectivas de mais expansão residencial e comercial no entorno", destaca o deputado.

Tercilio Turini destaca a mobilização da comunidade londrinense. "Tenho muita satisfação em ter participado de todo o movimento, juntamente com outras lideranças locais. Londrina se fortalece com mais essa importante obra viária. O investimento já representa circulação de recursos e geração de empregos na economia da cidade", comenta o deputado.

O lançamento da licitação será no Instituto de Desenvolvimento Rural/Iapar, às 10 horas.