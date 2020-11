Licitação para reforma do Moringão tem abertura de envelopes na próxima segunda-feira

As obras serão custeadas com recursos próprios do Município e verba federal

A licitação que prevê a reforma do Ginásio de Esportes Moringão terá, na próxima segunda-feira (9), a abertura dos envelopes contendo as propostas das empresas interessadas no certame. Neste dia, às 13 horas, serão recebidos e abertos os envelopes. A ampla reforma estrutural é promovida pela Prefeitura de Londrina, que realizará uma série de melhorias para revitalizar um dos principais patrimônios esportivos da cidade. Poderá ser investido um valor de até R$ 5.626.518,23 e o custeio irá ocorrer com recursos próprios do Município, juntamente com verba federal.

As obras contemplam a reforma das instalações elétricas, climatização com ar condicionado, reparos em geral e pintura, recuperação da estrutura metálica e cobertura do Ginásio Moringão e na área da Fundação de Esportes de Londrina (FEL), situados na Rua Gomes Carneiro, 315. Tudo deverá ser executado de acordo com projetos, planilhas, memoriais descritivos e especificações técnicas fornecidas. A empreiteira contratada para executar as obras, via licitação, deverá fornecer todos os materiais, mão de obra e equipamentos necessários para a completa execução dos serviços.

A licitação será formada por três lotes diferentes, divididos em instalações elétricas e de ar condicionado; reparos e pintura; e cobertura em estrutura metálica. Sendo assim, uma mesma empresa terá a oportunidade de concorrer a um ou mais lotes abertos por este certame. Em detalhes, o primeiro lote será composto por serviços iniciais, instalações elétricas, cabeamento estruturado, alarme, sonorização, instalação de ar condicionado e ventilação mecânica, área técnica para ar condicionado e subestação/gerador. O segundo, de locações e montagens, proteção do piso da quadra, reparos na Fundação de Esportes e acessos, paredes e painéis, pisos da FEL, túnel de acesso à quadra do ginásio. E o terceiro responde por demolições e retiradas, estrutura metálica, telhas, calha, rufos e arremates.

O presidente da FEL, Sandro Henrique Moreira dos Santos, comentou sobre a expectativa da fase licitatória e frisou a importância da reforma do ginásio. “A previsão é que, assim que abertos os envelopes, tenhamos a definição do vencedor ou vencedores. Depois disso, vem a parte de análise de documentação, durando de 15 a 20 dias. As obras, em si, devem levar seis meses para serem concluídas. Há uma grande empolgação para a realização dessa reforma, mais uma conquista da atual gestão municipal. O Moringão é um importante patrimônio londrinense, faz parte da história da cidade, e já sediou competições e eventos nacionais e internacionais, além, é claro, de receber milhares de eventos regionais, shows, formaturas e apresentações culturais. Sua revitalização será muito benéfica para Londrina”, concluiu.

