Lidere 2020 já tem data marcada, palestrantes confirmados e traz duas novidades: será digital e gratuito

Nos dias 20, 21 e 22 de outubro, a ACIL dá continuidade à história de sucesso do maior encontro empresarial de Londrina e região, mas de um jeito diferente. Entre os palestrantes, está o vice-presidente de Marketing da Ambev e a diretora de Recursos Humanos da Electrolux

Em pouco mais de um mês, a maior realização anual do calendário da ACIL, o Lidere, estará dando um passo adiante para colocar Londrina entre os principais polos de eventos empresariais do país. Devido à pandemia do novo coronavírus, o encontro que, inicialmente, seria realizado nos dias 21 e 22 de outubro, em formato presencial, passa a ter um dia a mais na sua grade (20, 21 e 22 de outubro) e conta com duas grandes novidades: será totalmente digital e gratuito.

Com expectativas sempre superadas, desde 2017, o Lidere tem cumprido o propósito de provocar discussões relevantes para o mundo empresarial e, a partir de cases de sucesso, tendências, network e compartilhamento de conteúdo de alto nível, prepara gestores, empresários e empreendedores para um mercado que está cada vez mais dinâmico e competitivo. “O Lidere é uma das formas que encontramos para contribuir com o crescimento das empresas e, como consequência, ajudar a cidade, já que são partes importantes na geração de empregos, renda e fazem a grande engrenagem econômica funcionar”, destaca o superintendente da ACIL, Rodrigo Geara.

Se nos anos anteriores o desafio maior era arquitetar algo surpreendente e inovador, nesta edição, além disso, a ACIL une o fato de que todos já estão, de certa forma, acostumados com reuniões e palestras digitais. “Desde quando percebemos que não seria possível realizar o encontro presencial e decidimos seguir com o formato digital, sempre idealizamos um evento diferenciado. A pandemia causou o ‘boom’ dos eventos digitais e não queremos que o Lidere caia na mesmice dos outros. A grande expectativa é que consigamos estruturar um evento digital que entregue os ótimos resultados que o Lidere entregou no modelo presencial”, afirma Fernando Moraes, presidente da ACIL.

Toda a logística do novo formato foi embasada por uma pesquisa com o público, que revelou qual seria a quantidade ideal de dias para o evento, o melhor horário, o melhor tempo de duração e demais questões que influenciam no aproveitamento da experiência e do conteúdo.

Para Rodrigo Geara, a entidade tem a chance de ampliar o horizonte e oferecer o evento de forma macro, já que o conteúdo é global. “Eu vejo como uma edição totalmente democrática, no sentido de oportunizar para todos os interessados a participação.”

Programação e acesso

Duas palestras e um painel constituirão a programação diária. Os convidados participarão em modalidade remota, mas a estrutura que comportará a transmissão já está definida. O Lidere terá sua sede em um estúdio super moderno e tecnológico. Os participantes terão acesso por meio do próprio site do evento e haverá interação através do aplicativo do evento.

Palestrantes

A tradição de reunir alguns dos principais líderes e executivos do Brasil para debater temas envoltos nos pilares que dão vida ao evento - Gestão, Inovação, Liderança e Empreendedorismo - se mantém. Nos três dias de programação, o Lidere reunirá personalidades como Ricardo Dias, VP de Marketing da Ambev; Tânia Maranha, diretora de Recursos Humanos da Electrolux; Felipe Meldonian, diretor financeiro da Chilli Beans; Bill Moraes, VP da Franklin Covey BR; Nelson Campelo, presidente da Athos; Flávio Huf, fundador da We Can Br; Pedro César, fundador da Miss Pink; Amaury Couto, fundador da Lowçucar e Silvana Romagnole, especialista em Governança Corporativa. O time vai compartilhar conhecimento, experiências e aprendizados com os participantes, que deverão sair munidos para os desafios da atualidade e do futuro pós-pandemia.



As inscrições para o evento já estão abertas e podem ser feitas pelo site www.lidereacil.com.br

Asimp/ACIL